Uluslararası projelere kapı aralandı: Bayburt Fen Lisesi'nde eTwinning ve Erasmus+ tanıtıldı

Etkinliğin amacı ve kapsamı:

Bayburt Fen Lisesi'nde, Erasmus Günleri 2026 programı kapsamında düzenlenen 'eTwinning: Erasmus’a Açılan Kapı' etkinliği, öğrencilerin uluslararası eğitim ve iş birliği fırsatları hakkında bilgilendirilmesini amaçladı. Etkinlikte okulun İngilizce öğretmeni Mevhibe Kübra Hançer konuşmacı olarak yer aldı ve katılımcılara eTwinning projelerinin sunduğu olanaklar aktarıldı.

eTwinning ve okul ortaklıklarının işleyişi:

Etkinlikte, eTwinning projelerinin Avrupa'daki okullarla iletişim kurma ve ortak projeler geliştirme imkânları ele alındı. Öğrencilere, yenilikçi projeler aracılığıyla farklı ülkelerdeki okullarla ortak çalışmalar yürütme, proje fikirlerini paylaşma ve kültürel etkileşim sağlama yolları anlatıldı. Sunum, uygulamalı örnekler yerine temel yaklaşım ve fırsatlara odaklandı.

eTwinning'in Erasmus+ hazırlığındaki yeri:

Programda ayrıca eTwinning projelerinin Erasmus+ sürecine hazırlık açısından taşıdığı önem vurgulandı. Katılımcılara, uluslararası eğitim programlarının öğrencilere sunduğu kazanımlar ve uzun vadeli iş birliği olanakları hakkında bilgi verildi. Etkinlik, öğrencilerin bu alanlardaki farkındalığını artırarak ileride yapılabilecek başvuru ve ortaklık çalışmaları için bilgilendirici bir zemin oluşturdu.

Genel olarak etkinlik, Bayburt Fen Lisesi öğrencilerinin uluslararası projelere erişimini kolaylaştırmayı hedefledi ve eTwinning ile Erasmus+ arasındaki ilişkiye dair temel bilgileri net bir şekilde sundu.

BAYBURT FEN LİSESİNDE ERASMUS+ VE ETWİNNİNG FIRSATLARI TANITILDI