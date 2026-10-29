Ümraniye'de bando ile cumhuriyet coşkusuna doğum günü sürprizi

Ümraniye'de 29 Ekim coşkusu Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi'nde yaşandı:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen programda 1’inci Ordu Bölge Bando Komutanlığı ile İstanbul Maarif Çok Sesli Korosu sahne aldı. Konser, milli ve manevi duyguları ön plana çıkaran marş ve eserlerle ilerledi; izleyiciler marşlara Türk bayrağı sallayarak eşlik etti.

Programda kimler vardı ve sahne düzeni:

Etkinliğe Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, gaziler, protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Sahne düzeninde bando takımının yanı sıra kadın sanatçılar ve bir teğmen sanatçının da yer alması dikkat çekti; orkestrayı yöneten isimler konserin akışını sağladı.

Doğum günü sürprizi ve duygu dolu anlar:

Program sırasında 28 Ekim, 29 Ekim, 30 Ekim, 31 Ekim ve 1 Kasım doğumlu katılımcılara bando komutanlığı tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Doğum günü sahipleri için pasta kesildi ve sürprize Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile 1’inci Ordu Bölge Bando Komutanlığı bando şefi Bando Albay Hüseyin Karaca eşlik etti; ortaya renkli ve samimi görüntüler çıktı.

Programda konuşan Başkan İsmet Yıldırım etkinliği özetleyerek katılımcılara teşekkür etti ve 'Ben de Cumhuriyet bayramınızı tebrik ediyorum. Nice böyle güzel kutlamalarda birlikte olmak üzere sağlıkla, sıhhatle, afiyetle teşriflerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun.' ifadelerini kullandı.

Etkinlik, verilen plaketler ve aile fotoğrafları ile son buldu; konser, katılımcılarda milli birlik ve coşku duygusunu güçlendirerek tamamlandı.

Ümraniye'de 29 Ekim askeri bando coşkusuyla kutlandı