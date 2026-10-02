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Üniversite ve sanayi el ele: sürdürülebilir yetkinlik için protokol

BUÜ ile Baykal Makine protokolü; staj, TÜBİTAK 2244 sanayi doktora ve lazer hibesiyle öğrenci eğitimi ve bölge sanayisine sürdürülebilir destek sağlayacak.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:00

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Üniversite ve sanayi el ele: sürdürülebilir yetkinlik için protokol

iş birliği protokolü imzalandı:

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Baykal Makine Sanayi ve Tic. A.Ş. arasında üniversite-sanayi entegrasyonunu pekiştirecek kapsamlı bir protokol imzalandı. Törene BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ile Baykal Makine Genel Müdürü Ömer Usluer başta olmak üzere Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca, Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasemin Kavuşturan, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Necmettin Kaya, Ar-Ge Koordinatör Yardımcıları Prof. Dr. Fatma Esen ve Doç. Dr. Hasan Bayram ile firma koordinatörleri katıldı.

saha odaklı eğitim ve araştırma fırsatları:

Protokol kapsamında öğrencilere yönelik staj imkânları, bitirme projeleri ile ortak Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında iş birliği yolları açılıyor. BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, araştırma üniversitesi kimliğiyle yürütülen ortaklıkların saha sonuçlarına dönüşmesinin önemine dikkat çekerek bu tür iş birliklerinin sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmede kritik rol oynayacağını vurguladı.

yerli üretim ve teknolojik destek:

Baykal Makine Genel Müdürü Ömer Usluer, öğrencilerin üretim süreçlerini yerinde görmesinin ufuklarını genişleteceğini ve yerli üretim bilincini güçlendireceğini belirtti. Firma, prototipleme, otomasyon ve makine mühendisliği uygulamalarında kullanılmak üzere bir lazer cihazı hibesi sunacak; ayrıca staj, bitirme projeleri ve ortak Ar-Ge ile öğrenci yetiştirmeye katkı sağlayacağını ifade etti.

Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca, protokolün amacını akademik bilgi birikimi ile sanayinin teknoloji deneyimini sürdürülebilir bir çerçevede buluşturmak olarak özetledi. Karaca, disiplinler arası çalışmaların öğrencilerin gerçek sektör problemlerini deneyimlemesine imkân tanırken bölge sanayisinin inovasyon ve nitelikli insan kaynağı ihtiyacına da uzun vadeli katkı sağlayacağını söyledi.

Tören, protokolün imza sürecinin tamamlanmasının ardından katılımcıların anı fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) İLE BAYKAL MAKİNE SANAYİ VE TİC. A.Ş. ARASINDA ÜNİVERSİTE-SANAYİ...

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) İLE BAYKAL MAKİNE SANAYİ VE TİC. A.Ş. ARASINDA ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEK KAPSAMLI BİR PROTOKOL İMZALANDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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