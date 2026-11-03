Üniversiteli gençler bağ bozumu ile imece kültürünü canlandırdı

Erzincan'da İyiliğin Dünya Sözlüğü çalışması kapsamında düzenlenen bağ bozumu etkinliğine üniversiteli gençler gönüllü olarak katıldı. Üzüm bağlarında yürütülen hasat çalışması, Anadolu'nun köklü dayanışma geleneği imece usulüyle gerçekleştirildi.

imecenin yerel ve toplumsal anlamı:

Etkinlikte imecenin yalnızca birlikte iş yapma biçimi olmadığı, aynı zamanda ortak bir amaç etrafında kenetlenme, emeği paylaşma ve toplumsal dayanışmayı güçlendirme biçimi olduğu vurgulandı. Bağ bozumu sahasında bir araya gelen gençler, imecenin kuşaklar arası aktarımındaki rolünü uygulamalı olarak deneyimledi.

gençlerin katılımı ve etkinliğin hedefleri:

Gönüllü üniversiteli gençler, üzüm hasadı sırasında hem emeği paylaştı hem de Anadolu kültürüne ait bir mirası tanıma fırsatı buldu. Etkinlikle gönüllülük, yardımlaşma ve kardeşlik değerlerinin yeni kuşaklara taşınması amaçlandı. Organizasyon, imece geleneğinin birlik ve paylaşma ruhunu canlı tutmayı hedefledi.

Bağ bozumu etkinliği, hem pratik bir çalışma ortamı sundu hem de gençlere imecenin toplumsal işlevini hatırlattı; etkinliği düzenleyenler bu geleneğin korunup aktarılmasının önemine dikkat çekti.

ÜNİVERSİTELİ GENÇLER İMECE KÜLTÜRÜNÜ BAĞ BOZUMU ETKİNLİĞİYLE YAŞATTI