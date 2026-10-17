Üniversiteli kadınlara KADES tanıtımı: Kars Emniyet Müdürlüğü yurtta bilgilendirdi

Kars Emniyet Müdürlüğü yurtta bilgilendirme yaptı

Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nuri Paşa Kız Öğrenci Yurdunda kalan üniversite öğrencilerine yönelik bir bilgilendirme programı düzenledi. Etkinlikte genç kadınlara günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken genel güvenlik kuralları hatırlatıldı ve risklere karşı alınabilecek önlemler aktarıldı.

etkinlikte neler konuşuldu:

Polis ekipleri, öğrencilerle bir araya gelerek sokakta, toplu taşımada ve yurt çevresinde karşılaşılabilecek şüpheli durumlara karşı dikkat edilmesi gereken davranışları anlattı. Katılımcılara, karşılaşılabilecek risklerin tespiti, güvenli iletişim ve gerektiğinde kolluk kuvvetleriyle hızlı irtibat sağlama yolları üzerinde duruldu. Programda özellikle genç kadınların güvenliğini artırmaya yönelik pratik tavsiyelere yer verildi.

KADES tanıtımı ve uygulama kurulumu:

Etkinliğin önemli bir bölümünde, kadınların acil durumlarda kolluk kuvvetlerine hızlı ulaşmasını sağlayan Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı. Uygulamanın işleyişi ve kullanım amaçları öğrencilere detaylı şekilde açıklandı; görevli polisler öğrencilerin telefonlarına uygulamanın kurulumu konusunda yardımcı oldu. Ayrıca, katılımcılara KADES ve genel güvenlik kurallarına ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Yetkililer, yapılan çalışmayla üniversiteli gençlerin KADES hakkında bilgi sahibi olmalarının ve ihtiyaç halinde uygulamayı kullanabilmelerinin amaçlandığını belirtti. Kadınların ve gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik benzer faaliyetlerin devam edeceği kaydedildi.

KARS’TA ÜNİVERSİTELİ KADINLARA KADES TANITIMI(KARS-İHA)