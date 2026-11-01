Üniversiteliler Erzincanspor’un yanında tribünde buluştu

üniversite yönetimi maçta yer aldı:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Başıbüyük ve Üniversite Genel Sekreteri Mustafa Yurteken, Erzincanspor ile 52 Orduspor FK arasında oynanan karşılaşmayı 13 Şubat Şehir Stadyumunda tribünden takip etti.

öğrenciler takıma ücretsiz destek verdi:

Üniversite öğrencilerinin ücretsiz takip edebildiği maçta öğrenciler tribünlerde yerlerini alarak Erzincanspor’a destek verdi. Rektör Kuyrukluyıldız da öğrencilerle birlikte müsabakayı izleyerek şehrin takımının heyecanına ortak oldu.

yerel dayanışma ve sporun birleştirici rolü:

Öğrencilerle sporun birleştirici atmosferinde bir araya gelen üniversite yönetiminin stadyumdaki varlığı, şehir takımıyla üniversite arasındaki bağı güçlendirdi. Kuyrukluyıldız, Erzincanspor’a lig mücadelesinde başarılar dileyerek öğrencilere ve takıma destek mesajı verdi.

ÜNİVERSİTELİLERDEN ERZİNCANSPOR’A DESTEK