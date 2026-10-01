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Üniversiteliler Kayseri'de rehberlik, sanat ve sporla buluştu

Kayseri Büyükşehir'in oryantasyon etkinliğinde KAYMEK, Mobil Gençlik Tırı, Alo 153 ve Spor A.Ş. öğrencileri sanat, spor ve dijital eğitimle buluşturdu.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:32

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EDİTÖR: Serkan Varol

Üniversiteliler Kayseri'de rehberlik, sanat ve sporla buluştu

Kayseri Büyükşehir'in oryantasyon etkinliği kampüste gerçekleşti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 akademik yılının başlamasıyla birlikte üniversiteli gençlere yönelik kapsamlı bir oryantasyon etkinliği düzenledi. Etkinlik; KAYMEK, Mobil Gençlik Tırı, Alo 153 ve Spor A.Ş. iş birliğiyle gerçekleştirildi ve kampüste kurulan stantlar aracılığıyla öğrencilere belediye hizmetleri, kültürel tanıtımlar ile spor ve dijital eğitim fırsatları anlatıldı.

Alo 153 & Beyaz Masa standı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı koordinasyonunda öğrencilere belediye hizmetlerini anlattı; Kayseri'nin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Mobil Beyaz Masa ise gençlerin talep, istek ve önerilerini dinleyerek ilgili birimlere iletti.

Kültür ve sanat atölyeleri:

Etkinlik alanında yer alan KAYMEK standında ücretsiz kurslar hakkında bilgi verildi ve geleneksel Türk sanatlarından ebru uygulamalı olarak tanıtıldı. Öğrenciler ebru ile tanışarak hem kültürel bir deneyim yaşadı hem de kente ait sanat birikimini yakından görme fırsatı buldu. Bu adım, gençlerin Kayseri'nin kültürel dokusunu üniversite yıllarında da tanımasını amaçlıyor.

Dijital eğitim ve spor faaliyetleri:

Mobil Dijital Gençlik Merkezi - Mobil Gençlik Tırı, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından sunulan bilişim, yazılım, yapay zekâ ve dijital pazarlama gibi alanlarda bilgi ve eğitim imkânları sundu. Öğrenciler mobil merkezde gerçekleştirilen çalışmaları inceleme ve geleceğin mesleklerine yönelik yönlendirme alma şansı yakaladı. Aynı zamanda Spor A.Ş. tarafından düzenlenen sportif etkinlikler, gençlerin üniversite yaşamına hareketli bir başlangıç yapmasına katkı sağladı.

Etkinlikte öğrenciler, belediye hizmetlerine ilişkin bilgilerin yanı sıra sosyal ve sportif aktivitelerle kampüste renkli görüntüler oluşturdu. Öğrenci Merve Varol etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederken, belediyenin hizmet ve destekleri dolayısıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Cenani Ayaydın'a teşekkür plaketi takdim edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın genç ve öğrenci odaklı belediyecilik anlayışı doğrultusunda eğitim, sosyal yaşam, kültür, sanat, spor ve teknoloji alanlarında gerçekleştirdiği çalışmaları sürdüreceğini; ayrıca kentte öğrenim gören üniversite öğrencilerinin Kayseri'yi daha yakından tanımalarına yönelik faaliyetlerin devam edeceğini bildirdi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2026-2027 AKADEMİK YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE ÜNİVERSİTELİ...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2026-2027 AKADEMİK YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE ÜNİVERSİTELİ GENÇLERE YÖNELİK KAPSAMLI BİR ORYANTASYON ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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