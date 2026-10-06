Ünye'de hattatın mirası tuvallere taşınıyor

okulun tarihî mirası ve öğretmenin sorumluluğu:

Ordu'nun Ünye ilçesindeki Mustafa Rakım Anadolu Lisesi'nde resim bölümü öğrencileri, öğretmenleri Neslihan Özdemir öncülüğünde, okula adını veren hattat ve ressam Mustafa Rakım Efendi'nin sanat anlayışını atölyede sürdürüyor. Ünyeli olan ve küçük yaşta İstanbul’a giderek ağabeyi meşhur hattat İsmail Zühdî Efendi'nin yanında hafızlığını tamamlayan Mustafa Rakım Efendi'nin izinden giden öğrenciler, tuval, karakalem ve desen çalışmalarını okul atölyesinde gerçekleştiriyor.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Neslihan Özdemir, mesleğinde 15'inci, okulunda ise 10'uncu yılını geride bıraktığını belirterek, "Geçen bu 10 yılda okulumuza karşı büyük bir sorumluluk ve burada görev yapmanın haklı gururunu hissettim. Okulumuz, adını taşıdığı Ünyeli hattat, ressam ve kazasker Mustafa Rakım Efendi dolayısıyla bizler için çok özel bir yere sahip. Osmanlı Dönemi’nde yaşamış, Sultan III. Selim’in portresini çizmiş ve daha pek çok önemli esere imza atmış böylesine değerli bir şahsiyetin adını taşıyan bir okulda görev yapmak benim için çok gurur verici" dedi.

atölye çalışmaları, teknikler ve sergiler:

Özdemir, atölye ortamının öğrencilerin öğrenme sürecindeki önemine vurgu yaparak, "Öğrencilerimizle vaktimizin hemen hemen hepsini bu resim atölyesinde geçiriyoruz. Onlarla elbette çok farklı tekniklerde resimler yapıyoruz; fakat benim asıl amacım, sadece iyi resim yapmalarını sağlamak değil; hayatı sorgulayan, eleştirel düşünebilen, sanatsal ve kültürel anlamda kendini geliştirmiş bireyler yetiştirmektir. İstiyorum ki bu atölyenin kapısından içeri giren bir öğrenci, buradan çıktığında hayata daha farklı bakabilsin. Öğrencilerime her zaman söylerim: Buradan mezun olurken yanlarında elbette güzel resimler götürecekler. Belki yıllar sonra o resimler duvarlarında asılı kalmayacak; ama onlara kazandırabildiğim o farklı bakış açısı, hayatları boyunca onlarla kalacak. Benim için asıl kalıcı olan da budur" ifadelerini kullandı.

Özdemir ayrıca öğrencilerin 9'uncu sınıftan itibaren kademeli bir sanatsal yolculuğa çıktığını anlatarak, "Atölyemde öğrencilerimle birlikte akrilik, sulu boya ve karakalem gibi farklı tekniklerde çalışmalar yapıyoruz. Ancak onları 9. sınıfta ilk kabul ettiğimde, öncelikle karakalem ve desen eğitimiyle başlamayı tercih ediyorum. İlerleyen sınıflarda ise ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri için onları özgür bırakıyorum. Bu sayede öğrencilerim kendilerini yakın hissettikleri alanı rahatça bulabiliyorlar. Sonuç olarak ortaya çok güzel ürünler çıkıyor. Bunları sadece atölyede tutmayıp okul içi sergilerde ve yılsonu sergilerinde sergiliyoruz. Çalışmalarının sergilenmesi öğrencilerimize büyük bir özgüven kazandırıyor, bu da bizi son derece mutlu ediyor" dedi.

9'uncu sınıf öğrencisi Cemre Mehel ise atölyenin ders stresinden uzaklaşmak için bir alan sunduğunu belirterek, "Neslihan öğretmenimizin öncülüğünde atölyemizde resim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada her öğrencinin tuvalin başına geçerek duygularını yansıtması, boyalarla iç içe olması ve derslerin stresinden uzaklaşması gerçekten çok güzel. Ben resim yaparken derslerimi hiç düşünmüyorum; çünkü bu atölyeye sanatla iç içe olmaya ve rahatlamaya geliyorum. Çizim yaparken genellikle ailemi düşünüyorum, zira kendimi mutlu hissettiğim bir yerde bulunmak beni huzurlu kılıyor" dedi.

Öğrenciler, Mustafa Rakım Efendi'nin adını taşıyan bir okulda eğitim görmenin getirdiği gururu ve gelecekte sanatla yollarına devam etme hedeflerini paylaşıyorlar.

ÖĞRENCİLERİ ÖĞRETMENLERİ NESLİHAN ÖZDEMİR İLE BİRLİKTE YAPTIKLARI SANAT ÇALIŞMALARI