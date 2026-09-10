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Ünye’de pide ustası Murat Kuyu evinde ölü bulundu

Ünye'de 34 yaşındaki pide ustası Murat Kuyu, yakınlarının evine girmesiyle Bayramca Mahallesi'ndeki dairesinde ölü bulundu; soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 20:40

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ünye’de pide ustası Murat Kuyu evinde ölü bulundu

Olayın meydana geliş şekli:

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan 34 yaşındaki Murat Kuyu, yakınlarının kontrol amacıyla gittiği evinde hareketsiz olarak bulundu. Olay, Bayramca Mahallesi Okul Caddesi 12. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın son katında gerçekleşti. Kuyu'nun, Ünye Belediyesi'ne ait sosyal tesislerde pide ustası olarak çalıştığı öğrenildi.

Olay yerindeki müdahaleler ve ilk tespitler:

Durumun bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk incelemesinde Murat Kuyu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından cenaze, kesin ölüm sebebinin tespiti için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

soruşturmanın seyrine ilişkin bilgiler:

Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayın detaylarına ilişkin değerlendirmelerin savcılık ve kolluk kuvvetlerinin yürüttüğü çalışmanın ardından netleşeceğini belirtti. Henüz kesin ölüm nedeni kamuoyuyla paylaşılmadı; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ünye&#039;de belediye personeli, evinde ölü bulundu

Ünye'de belediye personeli, evinde ölü bulundu

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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