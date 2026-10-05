Üretici fiyatlarında eylülde sert yükseliş: yıllık artış yüzde 27,38
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 2026 yılının eylül ayında bir önceki aya göre %2,07, geçen yılın aynı ayına göre ise %27,38 artış gösterdi. Endeks, geçen yılın aralık ayına göre %23,38 ve 12 aylık ortalamalara göre %27,81 yükseliş kaydetti.
sektörel değişimler:
Sanayinin dört ana sektöründe yıllık bazda farklı oranlarda artışlar görüldü. Madencilik ve taş ocakçılığında artış %34,15 olurken, imalatta yıllık artış %29,09 olarak gerçekleşti. Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında artış daha sınırlı kalarak %8,67 seviyesinde ölçüldü; su temininde ise yıllık artış %29,70 oldu. Bu veriler, özellikle hammadde ve enerji maliyetlerinin üretici cephesinde belirleyici olmaya devam ettiğini gösteriyor.
aylık değişimler ve ana sanayi grupları:
Aylık gelişmeler incelendiğinde madencilik ve taş ocakçılığında %0,78 düşüş görüldü; buna karşın imalatta %2,32, elektrik ve gaz üretimi ile dağıtımında %0,97, su temininde ise %1,83 artış kaydedildi. Ana sanayi gruplarına göre yıllık bazda en yüksek artışlar enerji %30,82 ve ara mallarında %28,11 gerçekleşti; dayanıklı tüketim malları %26,97, dayanıksız tüketim malları %25,97 ve sermaye malları %21,55 oranlarında yükseldi.
Aylık bazda ana sanayi grupları ise ara malları %2,04, dayanıklı tüketim malları %1,54, dayanıksız tüketim malları %1,59, enerji %3,55 ve sermaye malları %1,47 arttı. Bu dağılım, özellikle enerji fiyatlarındaki aylık artışın endeks üzerindeki kısa vadeli etkisini ortaya koyuyor.
YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ EYLÜLDE YILLIK YÜZDE 27,38 ARTTI
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