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Üretici fiyatlarında eylülde sert yükseliş: yıllık artış yüzde 27,38

TÜİK verilerine göre Yİ-ÜFE 2026 eylülde aylık %2,07, yıllık %27,38 arttı; madencilik, imalat ve enerji fiyatlarındaki yükseliş ana belirleyici oldu.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Üretici fiyatlarında eylülde sert yükseliş: yıllık artış yüzde 27,38

Üretici fiyatlarında eylülde sert yükseliş: yıllık artış yüzde 27,38

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 2026 yılının eylül ayında bir önceki aya göre %2,07, geçen yılın aynı ayına göre ise %27,38 artış gösterdi. Endeks, geçen yılın aralık ayına göre %23,38 ve 12 aylık ortalamalara göre %27,81 yükseliş kaydetti.

sektörel değişimler:

Sanayinin dört ana sektöründe yıllık bazda farklı oranlarda artışlar görüldü. Madencilik ve taş ocakçılığında artış %34,15 olurken, imalatta yıllık artış %29,09 olarak gerçekleşti. Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında artış daha sınırlı kalarak %8,67 seviyesinde ölçüldü; su temininde ise yıllık artış %29,70 oldu. Bu veriler, özellikle hammadde ve enerji maliyetlerinin üretici cephesinde belirleyici olmaya devam ettiğini gösteriyor.

aylık değişimler ve ana sanayi grupları:

Aylık gelişmeler incelendiğinde madencilik ve taş ocakçılığında %0,78 düşüş görüldü; buna karşın imalatta %2,32, elektrik ve gaz üretimi ile dağıtımında %0,97, su temininde ise %1,83 artış kaydedildi. Ana sanayi gruplarına göre yıllık bazda en yüksek artışlar enerji %30,82 ve ara mallarında %28,11 gerçekleşti; dayanıklı tüketim malları %26,97, dayanıksız tüketim malları %25,97 ve sermaye malları %21,55 oranlarında yükseldi.

Aylık bazda ana sanayi grupları ise ara malları %2,04, dayanıklı tüketim malları %1,54, dayanıksız tüketim malları %1,59, enerji %3,55 ve sermaye malları %1,47 arttı. Bu dağılım, özellikle enerji fiyatlarındaki aylık artışın endeks üzerindeki kısa vadeli etkisini ortaya koyuyor.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ EYLÜLDE YILLIK YÜZDE 27,38 ARTTI

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ EYLÜLDE YILLIK YÜZDE 27,38 ARTTI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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