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Üreticilere çağrı: Erzincan'da sonbahar şap aşı kampanyası sürüyor

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, hayvan pazarında üreticilerle görüşüp sonbahar şap aşı kampanyasının önemini ve ekiplerin yoğun çalışmalarını paylaştı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Üreticilere çağrı: Erzincan'da sonbahar şap aşı kampanyası sürüyor

Erzincan'da şap aşı uygulamaları

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, perşembe günleri kurulan hayvan pazarını ziyaret ederek yetiştiricilerle bir araya geldi ve sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası hakkında bilgilendirmede bulundu. Ziyaret sırasında saha koşulları yerinde gözlemlendi ve üreticilerin talepleri dinlendi.

pazar ziyareti ve üreticilerle görüşmeler:

Koçaker, pazarda esnaf ve yetiştiricilerle kısa değerlendirmeler yapıp üreticilerin istek, talep ve görüşlerini not aldı. Görüşmelerde aşı uygulamalarının düzenli yürütülmesi ve üretim güvenliğinin sağlanması konuları vurgulandı.

kampanya ve saha çalışmaları:

Koçaker, ilçede yürütülen kampanyada özellikle sınır ilçelerinde görev yapan ekiplerin aşılama çalışmalarını yoğunlaştırdığını belirtti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin planlı saha çalışmaları ile aşılamanın zamanında ve etkin şekilde gerçekleştirildiği aktarıldı.

üreticilere yönlendirme ve uyarı:

Koçaker, yetiştiricilerden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin uyarı ve yönlendirmelerine hassasiyetle uymalarını istedi ve aşı takvimine riayet edilmesinin önemini hatırlattı.

ERZİNCAN’DA HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNE ŞAP HASTALIĞINA KARŞI AŞILAMA UYARISI

ERZİNCAN’DA HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNE ŞAP HASTALIĞINA KARŞI AŞILAMA UYARISI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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