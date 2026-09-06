Dolar 48,4143 +0,00%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.968,07 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Üreticinin tüm zincir ortağı: Tarım Kredi 658 bin çiftçiye vadeli girdi sağladı

Tarım Kredi, 2026'da 658 bin üreticiye vadeli girdi sağlayıp perakendeden sanayiye kadar destek sundu; kurumun cirosu 350 milyar liraya ulaştı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 11:44

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 12:00

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Üreticinin tüm zincir ortağı: Tarım Kredi 658 bin çiftçiye vadeli girdi sağladı

Tarım Kredi'nin saha ziyareti ve kurum yapısı:

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, hafta sonunu geçirdiği memleketi Artvin’in Borçka ilçesindeki Taraklı köyünde gazetecilerle buluştu. Aydın, kurumun üretimden sanayiye ve perakendeye uzanan geniş faaliyet alanıyla çiftçilerin yanında olduğunu vurguladı.

Açıklamada Tarım Kredi’nin Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu olduğu, 900 bin üyesi, yaklaşık 24 bin çalışanı, 52 fabrikası ve yaklaşık 20 şirketi bulunduğu belirtildi. Kurumun yönettiği ticaret hacminin 10 milyon ton olduğu ve cironun 350 milyar lira seviyesine ulaştığı ifade edildi.

Üreticilere verilen girdi desteğinin kapsamı:

Aydın, Tarım Kredi’nin üreticilere yem, gübre, bitki koruma ürünleri ve mazot gibi temel girdileri sağladığını, ayrıca devlet destekli sıfır ve düşük faizli kredilere aracılık ettiğini söyledi. Bu modelde üreticiler, girdiyi vadeli kullanıp borçlarını hasat sonrası elde ettikleri ürünle kapatabiliyor.

2026 yılı içinde bugüne kadar 658 bin üreticinin Tarım Kredi’den vadeli girdi kullandığı bilgisi paylaşıldı; kurumun piyasaya ve üretime doğrudan erişim sağlayarak üreticinin finansman ihtiyacını karşılamada etkin rol oynadığı vurgulandı.

Artvin odaklı hedefler ve yerel ürün desteği:

Aydın, Artvin’in çay, fındık ve bal üretiminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, Artvin balının markalaşması ve tanıtımı için Tarım Kredi olarak destek verebileceklerini söyledi. Artvin balının Tarım Kredi marketlerinde yer alabileceği, bunun için üretimin kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması gerektiğine dikkat çekti.

Bölgeden çayın Artvin’de işlenmesine yönelik talepler aldıklarını aktaran Aydın, konuyu değerlendireceklerini belirtti. Ayrıca Tarım Kredi’nin bu yıl da üreticilerden fındık almayı planladığını açıklaması, yerel ürünlerin üretimden pazarlamaya kadar bütüncül desteklenmesi yönündeki yaklaşımı göstermekte.

Finansal performans ve piyasa iddialarına yanıt:

Aydın, kurumun mali açıdan güçlü olduğunu ve Tarım Kredi bünyesinde faaliyet zararı eden bir şirket bulunmadığını söyledi. Kurulun 2025 yılını 18 milyar lira kârla kapattığı, öz kaynakların 2022-2025 döneminde yüzde 350 artışla 21 milyar liradan 94 milyar liraya yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Perakende tarafında Tarım Kredi’nin yaklaşık 4 bin 500 satış noktasıyla hizmet verdiği; marketlerde satılan ürünlerin tamamının Türkiye’de üretildiği ve tüketicilere uygun fiyatla sunulduğu vurgulandı. Aydın’ın açıklamaları, kurumun hem üretici hem de tüketici ayağında bütüncül bir rol üstlendiğini ortaya koydu.

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ GENEL MÜDÜRÜ HÜSEYİN AYDIN

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ GENEL MÜDÜRÜ HÜSEYİN AYDIN

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Amasya'da bohça baklalı dolması: gelenekten sofralara uzanan tat
images

Düğünlerde altın taşıma derdi bitiyor: kiosklarla siparişten sigortalı teslimata
images

Çanakkale'de okula dönüş telaşı mahalle kırtasiyelerine hareket getirdi
images

Cuma buluşmaları Erzurum'da üreticinin yanında

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Canlı yayın sırasında kapı çalınca yakalandı, hakkında 64 yıl 6 ay hapis cezası var

Gökyüzü şöleni Simav’da şekillendi: havacılık festivali renkli gösterilere sahne oldu

Orta vadeli programla ekonomik istikrar ve büyümeye odak

Teşikan yaylası'nda suyun paylaşımı için muhtarlar uyarıda bulundu

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu