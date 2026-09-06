Üreticinin tüm zincir ortağı: Tarım Kredi 658 bin çiftçiye vadeli girdi sağladı

Tarım Kredi'nin saha ziyareti ve kurum yapısı:

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, hafta sonunu geçirdiği memleketi Artvin’in Borçka ilçesindeki Taraklı köyünde gazetecilerle buluştu. Aydın, kurumun üretimden sanayiye ve perakendeye uzanan geniş faaliyet alanıyla çiftçilerin yanında olduğunu vurguladı.

Açıklamada Tarım Kredi’nin Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu olduğu, 900 bin üyesi, yaklaşık 24 bin çalışanı, 52 fabrikası ve yaklaşık 20 şirketi bulunduğu belirtildi. Kurumun yönettiği ticaret hacminin 10 milyon ton olduğu ve cironun 350 milyar lira seviyesine ulaştığı ifade edildi.

Üreticilere verilen girdi desteğinin kapsamı:

Aydın, Tarım Kredi’nin üreticilere yem, gübre, bitki koruma ürünleri ve mazot gibi temel girdileri sağladığını, ayrıca devlet destekli sıfır ve düşük faizli kredilere aracılık ettiğini söyledi. Bu modelde üreticiler, girdiyi vadeli kullanıp borçlarını hasat sonrası elde ettikleri ürünle kapatabiliyor.

2026 yılı içinde bugüne kadar 658 bin üreticinin Tarım Kredi’den vadeli girdi kullandığı bilgisi paylaşıldı; kurumun piyasaya ve üretime doğrudan erişim sağlayarak üreticinin finansman ihtiyacını karşılamada etkin rol oynadığı vurgulandı.

Artvin odaklı hedefler ve yerel ürün desteği:

Aydın, Artvin’in çay, fındık ve bal üretiminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, Artvin balının markalaşması ve tanıtımı için Tarım Kredi olarak destek verebileceklerini söyledi. Artvin balının Tarım Kredi marketlerinde yer alabileceği, bunun için üretimin kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması gerektiğine dikkat çekti.

Bölgeden çayın Artvin’de işlenmesine yönelik talepler aldıklarını aktaran Aydın, konuyu değerlendireceklerini belirtti. Ayrıca Tarım Kredi’nin bu yıl da üreticilerden fındık almayı planladığını açıklaması, yerel ürünlerin üretimden pazarlamaya kadar bütüncül desteklenmesi yönündeki yaklaşımı göstermekte.

Finansal performans ve piyasa iddialarına yanıt:

Aydın, kurumun mali açıdan güçlü olduğunu ve Tarım Kredi bünyesinde faaliyet zararı eden bir şirket bulunmadığını söyledi. Kurulun 2025 yılını 18 milyar lira kârla kapattığı, öz kaynakların 2022-2025 döneminde yüzde 350 artışla 21 milyar liradan 94 milyar liraya yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Perakende tarafında Tarım Kredi’nin yaklaşık 4 bin 500 satış noktasıyla hizmet verdiği; marketlerde satılan ürünlerin tamamının Türkiye’de üretildiği ve tüketicilere uygun fiyatla sunulduğu vurgulandı. Aydın’ın açıklamaları, kurumun hem üretici hem de tüketici ayağında bütüncül bir rol üstlendiğini ortaya koydu.

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ GENEL MÜDÜRÜ HÜSEYİN AYDIN