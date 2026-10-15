Urla'da fikirler yarıştı: Garanti BBVA ve Techstars ile girişimcilik köprüsü kuruldu

Etkinlik özeti:

Garanti BBVA'nın Techstars İstanbul ana partnerliğiyle 9-11 Ekim tarihlerinde Bilişim Vadisi İzmir Kampüsü'nde düzenlenen Techstars Startup Weekend Urla tamamlandı. Üç gün süren programda girişimciler ekipler halinde iş modellerini geliştirdi, deneyimli mentorlarla çalıştı ve projelerini jüriye sundu.

Program, Techstars'ın dünya genelinde uyguladığı 54 saatlik Startup Weekend formatına göre gerçekleşti. Etkinliğe 74 girişimci katıldı; bu katılımcılar 21 ekip oluşturdu ve bu ekiplerden 19'u final sunumları yaptı. Garanti BBVA etkinlik boyunca mentorluk ve jüri desteği sağladı.

jüri ve değerlendirme:

Etkinliğin jüri üyeleri arasında Erdem Yurdanur (Ofsayt A.Ş. Kurucusu ve Direktörü), Tuba Öztepe (Bilişim Vadisi Genel Müdür Yardımcısı), Murat Akçay (F&M Global Consulting Danışmanı) ve Selin Öz (Garanti BBVA Girişimcilik Bankacılığı Yöneticisi) yer aldı.

ödüller ve kazananlar:

Jüri değerlendirmesi sonucunda SPARK ekibi, restoranlar için maliyet takibi platformu kârla projesiyle birinci oldu; ekibe 50 bin TL ödül verildi. İkinci olan FOURION, müteahhitler için imar süreçleri destek platformu İMAROS ile 30 bin TL ödül aldı. Üçüncülüğü paylaşan ekipler Circle8 (uzaktan hasta takibi için akıllı bileklik) ve Pickable (micro saas'lar için agent-native büyüme motoru) ise her biri için 20 bin TL ödül kazandı.

kurumsal destek ve ekosistem etkisi:

Garanti BBVA, Techstars İstanbul iş birliğiyle İzmir girişimcilik ekosistemine erişimi güçlendirmeyi hedefledi. Banka, etkinlik süresince hem mentorluk hem de jüri desteği sağlayarak girişimcilerin iş fikirlerini test etmelerine katkı sundu.

Sibel Kaya, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı, etkinlikle ilgili şunları söyledi: "Girişimcilik ekosisteminin gelişimi için girişimcilere finansman sağlamanın yanı sıra bilgiye, mentorluk desteğine, iş birliklerine ve güçlü ağlara erişim imkânı sunmak da büyük önem taşıyor. Techstars İstanbul ile iş birliğimiz kapsamında girişimcilerin farklı gelişim aşamalarındaki ihtiyaçlarına yanıt verecek fırsatlar oluşturuyoruz. Startup Weekend Urla’da girişimcilerin fikirlerini geliştirmelerine, deneyimli mentorlarla bir araya gelmelerine ve projelerini hayata geçirme yolunda somut adımlar atmalarına katkı sunmaktan mutluluk duyduk. İzmir’in büyük potansiyel taşıyan girişimcilik ekosisteminin farklı paydaşlarıyla bir araya gelmek ve bu ekosistemle daha güçlü bağlar kurmak bizim için ayrıca çok değerliydi. Bu üç günün değerini, ortaya çıkan projeler kadar girişimcilerin kurduğu bağlantılarda ve kazandığı deneyimde de görüyoruz. Girişimcilerin küresel ölçekte büyüme potansiyelini destekleyen bu tür buluşmalarla ekosisteme katkı sunmayı sürdüreceğiz."

Aylin Şahin, Techstars Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı, süreci şu sözlerle değerlendirdi: "Startup Weekend, girişimcilere bir fikri ekip içinde geliştirme, varsayımlarını sorgulama ve mentorların görüşleriyle yeniden değerlendirme deneyimi sunuyor. Urla’da da katılımcılar, üç gün içinde iş fikirlerini geliştirerek jüriye sunabilecekleri projelere dönüştürdü. Bu sürecin en değerli kazanımlarından biri, girişimcilerin fikirlerinin hangi yönlerini geliştirmeleri gerektiğini daha açık görebilmeleri. Hedefimiz, burada edindikleri deneyimin sonraki kararlarına da yön vermesi. Bu buluşmada kurulan ekiplerin ve geliştirilen projelerin, etkinlik sonrasında da yoluna devam etmesini desteklemek istiyoruz."

etkinlikte öne çıkanlar ve devam eden destek:

Etkinlik konuşmacıları arasında Sibel Zorlu (ESİAD Başkanı), Bahadır Girtten (Techstars İstanbul Genel Müdürü), Dr. Hikmet Dursun (yapay zekâ ve makine öğrenimi uzmanı) ve Dr. İlker Altıntaş (OrbisLabs Kurucusu) yer aldı. 10 Ekim akşamı düzenlenen resepsiyon ise katılımcılara deneyim paylaşımı ve yeni iş birlikleri için olanak sundu.

Garanti BBVA, 2015 yılında başlattığı ve bugün Partners Tech çatısı altında süren hızlandırma programı ile bugüne kadar yaklaşık 65 teknoloji girişiminin gelişim yolculuğuna eşlik etti. Techstars iş birliği ise bankanın girişimcilik desteğine küresel boyut kazandırıyor; Techstars'ın 150 ülkeye yayılan ağı ve programları, fikir aşamasından halka arza kadar destek sağlıyor.

TECHSTARS TÜRKİYE YÖNETİM KURULU BAŞKANI AYLİN ŞAHİN (SOLDA) VE GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SİBEL KAYA (SAĞDA)