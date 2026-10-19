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Uşak’ın araç envanteri 200 bini aştı: motosiklet ve otomobil önde

TÜİK verilerine göre 2026 Eylül itibarıyla Uşak’ta kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 200 bin 61’e ulaştı; motosiklet ve otomobil en kalabalık gruplar.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:24

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EDİTÖR: Berk Doğan

Uşak’ın araç envanteri 200 bini aştı: motosiklet ve otomobil önde

Uşak’ta motorlu taşıt sayısı 200 bini geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2026 yılı Eylül ayı verilerine göre, Uşak ilindeki kayıtlı motorlu kara taşıtlarının toplamı 200 bin 61 olarak belirlendi. İl nüfusu ise aynı dönemde 375 bin 310 kişi olarak kaydedildi.

Aylık kayıt dağılımı ve yüzde oranları:

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların türlerine göre oranında motosikletler %45,1 ile ilk sırada yer aldı; otomobil payı %40,0, kamyonet %10,1 oldu. Traktör %1,7, kamyon %1,6, minibüs %0,9, otobüs %0,5 ve özel amaçlı taşıtlar %0,1 pay aldı.

Bir önceki aya göre değişimlerde özel amaçlı taşıtlarda %72,4, otobüste %18,8, minibüste %2,9 ve traktörde %1,1 artış görüldü. Buna karşın motosiklette %11,1, kamyonda %5,1, otomobilde %2,6 ve kamyonette %1,5 azalma kaydedildi.

Uşak’taki araç türleri ve sayı dağılımı:

İlde tescilli taşıtların türlere göre sayısı şu şekilde sıralandı: otomobil 89 bin 140, minibüs 2 bin 358, otobüs 1 bin 365, kamyonet 22 bin 885, kamyon 4 bin 779, motosiklet 55 bin 814, özel amaçlı taşıt 562 ve traktör 23 bin 158.

Bu dağılım Uşak’ta iki tekerlekli taşıtların ve otomobillerin önemli bir paya sahip olduğunu gösteriyor; motosiklet sayısı, toplam içindeki yüksek oranıyla öne çıkıyor. TÜİK verileri, bölgesel ulaşım profili ve araç talebine ilişkin güncel tabloyu sunuyor.

UŞAK’TA AÇIKLANAN MOTORLU KARA TAŞITLARI 2026 YILI EYLÜL AYI VERİLERİNE GÖRE İL GENELİNDE TOPLAM...

UŞAK’TA AÇIKLANAN MOTORLU KARA TAŞITLARI 2026 YILI EYLÜL AYI VERİLERİNE GÖRE İL GENELİNDE TOPLAM ARAÇ SAYISI 200 BİN 61 OLDU.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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