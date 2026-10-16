Uşak'ta bilim, sanayi ve enerji odağında yeşil dönüşüm çalıştayı

çalıştayın açılışı ve gündemi:

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından düzenlenen "Yeşil Mutabakat Sürecinde Karbon Ekonomisi ve Sürdürülebilir Enerji Politikaları Çalıştayı" Uşak'ta başladı. Etkinlik Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açıldı. Çalıştayın ana odağı, Avrupa Yeşil Mutabakatının Türkiye ekonomisi ve enerji politikaları üzerindeki etkileri ile 2053 hedefinin gerektirdiği dönüşüm yolları oldu.

gündemdeki temel konular:

Programda 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, karbon piyasaları, yenilenebilir enerji, enerji depolama sistemleri ve yeşil hidrojen ekonomisi gibi başlıklar değerlendiriliyor. Tartışmalar teknik, ekonomik ve politik boyutları bir arada ele alacak şekilde planlandı; sanayi rekabeti, tedarik zinciri dönüşümleri ve regülasyonların işletmeler üzerindeki etkileri ayrıntılı biçimde masaya yatırılıyor.

valilikten stratejik vurgu:

Uşak Valisi Serdar Kartal çalıştayda yaptığı konuşmada iklim değişikliği, enerji arz güvenliği ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının ülkelerin ekonomik bağımsızlığı ve sanayi gücü açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı. Vali Kartal, küresel ölçekte yaşanan dönüşümün üretim anlayışını ve enerji politikalarını yeniden şekillendirdiğine dikkat çekti ve şunları aktardı: Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemiz, 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Kalkınma Devrimi vizyonuyla kapsamlı bir dönüşüm sürecini kararlılıkla sürdürmektedir. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yenilenebilir enerji, sıfır atık, enerji verimliliği ve temiz üretim teknolojileri alanında önemli adımlar atılmaktadır. Öte yandan Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, uluslararası ticarette rekabet şartlarını yeniden şekillendirerek düşük karbonlu üretimi ve enerji verimliliğini sanayimiz açısından stratejik bir öncelik hâline getirmektedir.

bilimsel yaklaşımın önemi:

Programda söz alan Türkiye Bilimler Akademisi Asli Üyesi Prof. Dr. İsmail Koyuncu yeşil dönüşümün yalnızca çevre politikalarıyla sınırlı olmadığını; sanayi, ticaret, enerji ve teknoloji başta olmak üzere çok alanı etkilediğini belirtti. Koyuncu, karbon ekonomisinin bilimsel gelişme, teknolojik yenilik, rekabet gücü ve sürdürülebilir kalkınma açısından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. İklim hedeflerinin belirlenmesinin yanı sıra bu hedefleri gerçekleştirecek bilimsel bilgi, teknolojik kapasite, nitelikli insan kaynağı ve güçlü kurumsal yapıların önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Koyuncu, enerji üretiminde yenilenebilir kaynakların payının artırılması, enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesi, sanayide enerji verimliliğinin sağlanması, karbon yakalama ve kullanım teknolojilerinin ilerletilmesi, yeşil hidrojen ekonomisinin oluşturulması ve döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılmasının bilim ve mühendisliğin doğrudan katkı sunacağı alanlar olduğunu vurguladı. Bu yaklaşımla yeşil dönüşümün yalnızca maliyet değil, aynı zamanda yeni teknoloji ve istihdam alanları doğuracak bir kalkınma fırsatı sunduğunu belirtti.

genç araştırmacılara rol çağrısı:

TÜBA Asli Üyesi ve TÜBA-Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın ise çalıştayda yeşil dönüşümü bir fırsat olarak tanımladı ve genç bilim insanlarının katkısına dikkat çekti. Prof. Dr. Aydın şöyle dedi: İklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşüm bir fedakârlık konusu değil, daha adil, verimli, dirençli ve müreffeh bir Türkiye inşa etme fırsatıdır. Bu sürecin gerçek aktörleri ise hiç şüphesiz önümüzdeki yıllarda bu teknolojileri geliştirecek ve politikalara yön verecek olan genç bilim insanlarımız ve araştırmacılarımız olacaktır. Akademi, kamu, sanayi ve finans dünyasını aynı bilimsel zeminde buluşturan bu çalıştayın, karar alıcılar için somut, ölçülebilir ve uygulanabilir politika önerileri ortaya koyacağına inanıyorum.

Program kapsamında ayrıca CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Demir birer konuşma yaptı. Etkinliğe Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, çok sayıda akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Çalıştayın yarın da devam etmesi planlanıyor; oturumlarda ortaya konacak politika önerileri ve raporların karar mekanizmalarına iletilmesi hedefleniyor.

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA) TARAFINDAN, UŞAK’TA “YEŞİL MUTABAKAT SÜRECİNDE KARBON EKONOMİSİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI” BAŞLADI.