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Uşak'ta sağlıkta erişim ve kalite gündeme alındı

Vali Serdar Kartal'ın katıldığı toplantıda Uşak'ta sağlık hizmetlerinin kalitesi, randevu süreçleri, acil servis yoğunluğu ve yatırım ihtiyaçları görüşüldü.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Serkan Varol

Uşak'ta sağlıkta erişim ve kalite gündeme alındı

toplantı özeti:

Uşak Valisi Serdar Kartal başkanlığında sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesine yönelik bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya İl Sağlık Müdürü Tarık Acar ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mesut Saka katıldı.

toplantının odak noktaları:

Görüşmelerde öncelikle ilin sağlık hizmetlerinin genel durumu ele alındı; amaç, hizmet kalitesinin artırılması ve vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin erişiminin sağlanması olarak belirlendi. Toplantıda özellikle randevu süreçleri, acil servislerdeki yoğunluk, devam eden sağlık yatırımları ile tıbbi cihaz ve ekipman ihtiyaçları üzerinde duruldu.

hastanelerin durumu ve koordinasyon:

Hastanelerin mevcut fiziki ve hizmet kapasitesinin değerlendirilmesi yapıldı. Toplantıda sağlık kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve hizmetlerin daha etkin yürütülmesi için koordinasyon mekanizmalarının iyileştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Alınan değerlendirmeler, randevu ve acil hizmetlerindeki darboğazların giderilmesine yönelik adımların planlanmasına zemin hazırladı. Yetkililer, tespit edilen ihtiyaçların önceliklendirilmesiyle hizmet sunumunun hızlandırılacağını bildirdi.

UŞAK VALİSİ SERDAR KARTAL BAŞKANLIĞINDA SAĞLIK HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK TOPLANTI...

UŞAK VALİSİ SERDAR KARTAL BAŞKANLIĞINDA SAĞLIK HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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