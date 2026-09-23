Dolar 48,8328 +0,06%
Euro 55,6883 -0,34%
Bist 13.254,27 +0,42%
Altın Gram 6.798,93 -1,05%
EUR/USD 1,1399 -0,48%
Brent Petrol 96,90 +1,56%
--°

Uşak'ta şap alarmı: iki hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı

Uşak'ta şap vakalarının tespiti üzerine Uşak ve Banaz belediyesi hayvan pazarları ikinci bir karara kadar kapatıldı; pazar alanlarına giriş yasaklandı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 13:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Uşak'ta şap alarmı: iki hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı

Uşak'ta hayvan pazarları kapatıldı

Uşak'ta tespit edilen şap hastalığı vakalarının ardından kentteki iki belediye hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı. Karar, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla alındı.

Kapatma kararı ve kapsamı:

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimiz genelinde tespit edilen şap hastalığı vakaları nedeniyle Uşak Belediyesi Hayvan Pazarı ve Banaz Belediyesi Hayvan Pazarı ikinci bir karara kadar kapatılmıştır. Pazar yerlerine giriş yasaktır."

Vatandaşlara uyarı ve beklenecek süreç:

Yetkili kurumlar kapatma süresince pazar alanlarına girişe izin verilmeyeceğini bildirirken, hastalığın kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalara vurgu yaptı. İlerleyen günlerde yapılacak yeni açıklamalar esas alınacak.

UŞAK’TA TESPİT EDİLEN ŞAP HASTALIĞI VAKALARI NEDENİYLE KENTTEKİ İKİ HAYVAN PAZARI İKİNCİ BİR...

UŞAK’TA TESPİT EDİLEN ŞAP HASTALIĞI VAKALARI NEDENİYLE KENTTEKİ İKİ HAYVAN PAZARI İKİNCİ BİR KARARA KADAR KAPATILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Alaplı-Akçakoca yolunda heyelan ulaşımı kısa süreli aksattı
images

Balık ölümleri Mustafakemalpaşa çayı'nda tekrar görüldü
images

Kuzey Toroslar'da tarih öncesi miras gün yüzüne çıkıyor
images

Köyünden dünyanın sofrasına: Muşlu üretici taze ve kurutulmuş sebze gönderiyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nallıhan belediye başkanı Ertunç Güngör 'önce emanet' diyerek CHP'den istifa etti

Kemer'de risk azaltma odaklı afet koordinasyonu güçlendiriliyor

Trabzonspor'dan tescilli imaj uyarısı: Salah görselleri ticari kullanımda izin yok

Antalya'da ani fenalaşma trafikte ölümle sonuçlandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü