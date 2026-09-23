Uşak'ta şap alarmı: iki hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı

Uşak'ta hayvan pazarları kapatıldı

Uşak'ta tespit edilen şap hastalığı vakalarının ardından kentteki iki belediye hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı. Karar, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla alındı.

Kapatma kararı ve kapsamı:

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimiz genelinde tespit edilen şap hastalığı vakaları nedeniyle Uşak Belediyesi Hayvan Pazarı ve Banaz Belediyesi Hayvan Pazarı ikinci bir karara kadar kapatılmıştır. Pazar yerlerine giriş yasaktır."

Vatandaşlara uyarı ve beklenecek süreç:

Yetkili kurumlar kapatma süresince pazar alanlarına girişe izin verilmeyeceğini bildirirken, hastalığın kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalara vurgu yaptı. İlerleyen günlerde yapılacak yeni açıklamalar esas alınacak.

UŞAK’TA TESPİT EDİLEN ŞAP HASTALIĞI VAKALARI NEDENİYLE KENTTEKİ İKİ HAYVAN PAZARI İKİNCİ BİR KARARA KADAR KAPATILDI.