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Uşak'ta tarım sahasında üreticiyle yerinde çözüm odaklı çalışmalar

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticileri sahada ziyaret edip hayvan sağlığı, desteklemeler ve anız yangınları konusunda yerinde izliyor.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 15:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Uşak'ta tarım sahasında üreticiyle yerinde çözüm odaklı çalışmalar

Uşak'ta tarım sahasında üreticiyle yerinde çözüm odaklı çalışmalar

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilere yönelik saha ziyaretlerinde sözleşme ve hayvansal üretim faaliyetlerini yakından takip ederek hem üretim hem de çevre gündemli çalışmalarını sürdürüyor.

saha ziyaretlerinin odağı:

İl Müdürü Serkan Bilir, il müdür yardımcıları, ilçe müdürlükleri ve teknik personelin katılımıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde üreticilerin ihtiyaç ve beklentileri yerinde değerlendiriliyor. Ziyaretlerde özellikle hayvan sağlığının korunması, sürü yönetimi uygulamaları, aşılama çalışmaları ve koruyucu veterinerlik hizmetleri ele alınıyor.

Hayvanların beslenme yöntemleri, bakım süreçleri ve barınak şartları incelenirken hijyen kuralları ve biyogüvenlik önlemlerine yönelik değerlendirmeler yapılıyor. Ayrıca üretimde verimliliğin ve ürün kalitesinin artırılmasına yönelik öneriler üreticilerle paylaşılıyor.

desteklemeler, sigorta ve çevre önlemleri:

Üreticilere yönelik ziyaretlerde tarımsal desteklemeler ve tarım sigortası uygulamaları da gündeme geliyor; ihtiyaçların yerinde tespitiyle uygulamaların etkinliğinin artırılması hedefleniyor. Saha çalışmalarında ayrıca anız yangınlarının önlenmesi ve anız yakmanın toprağa ile çevreye verdiği zararlar konusunda farkındalık oluşturulmasına önem veriliyor.

Saha ekipleri, sahadan elde edilen geri bildirimleri değerlendirerek üreticilerin karşılaştığı sorunlara çözüm üretmeyi, doğal kaynakları korumayı ve tarım ile hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

UŞAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ÜRETİCİLERE YÖNELİK SAHA ZİYARETLERİNDE SÖZLEŞME VE...

UŞAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ÜRETİCİLERE YÖNELİK SAHA ZİYARETLERİNDE SÖZLEŞME VE HAYVANSAL ÜRETİM FAALİYETLERİNİ TAKİP EDEREK HAYVAN SAĞLIĞI, TARIMSAL DESTEKLEMELER VE ANIZ YANGINLARININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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