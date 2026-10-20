Üsküdar belediye başkan vekili Muhammed Emin Sarıoğlu seçildi

seçimin arka planı:

Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği koltuğu, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp görevinden uzaklaştırılmasının ardından boşalmıştı. İlk olarak 5 Ağustos'ta yapılan seçimde Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçilmiş, ancak AK Parti'nin itirazı üzerine mahkeme seçimin tekrarlanmasına karar vermişti.

8 Eylül'de yenilenen seçimde AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin 42 oyun 23'ünü alarak başkan vekili seçilmişti. Gültekin, 15 Ekim'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesiyle koltuk yeniden boşaldı ve meclis bugünkü oturumunda tekrar toplandı.

bugünkü oylama ve katılım:

Bugünkü seçimde Cumhur İttifakı, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği için Muhammed Emin Sarıoğlu'nu aday gösterdi. CHP ve YENİ Parti grupları seçime katılmayarak aday göstermedi; bu durumda AK Parti'den 20 üye ile MHP'den 4 üyenin toplamı olan 24 üye oy kullanarak yeter sayı sağlandı.

Seçim üç tur şeklinde yürüdü. İlk turda kullanılan 24 oyun tamamı Muhammed Emin Sarıoğlu'na verildi, ancak mecliste üçte iki çoğunluk sağlanamadığı için oylama ikinci tura kaldı. İkinci turda da 24 oyun 24'ü Sarıoğlu'na çıkarken yine üçte iki çoğunluk oluşmadı. Üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 22 sayısı, Sarıoğlu'nun aldığı 24 oy ile geçti ve böylece Muhammed Emin Sarıoğlu Üsküdar Belediye Başkan Vekili olarak seçildi.

Seçim süreci, daha önceki itiraz ve yeniden seçimlerle uzamış; son turda oyların tamamının bir aday etrafında toplanması ise meclis içindeki siyasi tablonun yansıması olarak değerlendirildi. Yeni başkan vekilinin görev devri ve belediye çalışmalarında izlenecek süreç, meclis çoğunluğunun desteğiyle şekillenecek.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLLİĞİ İÇİN SEÇİM YAPILDI