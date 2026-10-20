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Üsküdar'da boşalan koltuk için meclis bugün başkan vekili seçecek

Üsküdar Belediye Meclisi, Dündar Ziya Gültekin’in hayatını kaybetmesiyle boşalan başkan vekilliği için bugün seçim yapacak; oy verme 10.00'da başlayacak.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 08:54

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 09:04

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Üsküdar'da boşalan koltuk için meclis bugün başkan vekili seçecek

Üsküdar belediye meclisi bugün başkan vekili seçimini gerçekleştiriyor

Üsküdar Belediye Meclisi, 15 Ekim tarihinde trafik kazasında hayatını kaybeden Dündar Ziya Gültekin sonrası boşalan belediye başkan vekilliği koltuğu için bugün toplanarak yeni vekili belirleyecek.

Seçim süreci:

Süreç, belediye yönetimindeki değişim ve yargı sürecinin ardından dalgalı bir takvim izledi. Sinem Dedetaş’ın yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp görevinden uzaklaştırılmasının ardından ilk seçim 5 Ağustos’ta yapıldı ve o seçimde Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçildi. Ancak AK Parti'nin itirazı üzerine mahkeme seçimin yenilenmesine karar verdi.

Yenilenen seçim 8 Eylül tarihinde gerçekleştirildi ve bu kez AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin, kullanılan 42 oyun 23'ünü alarak başkan vekili oldu. Gültekin’in 15 Ekim tarihindeki trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından koltuk tekrar boşaldı ve bugün Üsküdar Belediye Meclisi yeni seçimi yapacak.

Güvenlik ve zamanlama:

Bugünkü seçime ilişkin olarak belediye binası önünde polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Seçimin sabah saatlerinde başlaması planlanıyor; oy verme işlemlerinin 10.00 sıralarında başlaması bekleniyor.

Diğer seçimlerden farklı olarak bu kez Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve YENİ Parti ayrı adaylar çıkaracak; Cumhur İttifakı ise ortak adayla seçime katılacak. Meclis üyelerinin oyuyla belirlenecek yeni başkan vekili, belediye yönetiminde kısa vadede süreçlerin nasıl yürütüleceğini etkileyecek.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ’NDE BAŞKAN VEKİLLİĞİ SEÇİMİ YAPILACAK

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ’NDE BAŞKAN VEKİLLİĞİ SEÇİMİ YAPILACAK

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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