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Uyarılara rağmen Manavgat Şelalesi adacığına geçenler risk alıyor

Jandarma uyarılarına rağmen, su seviyesi düştüğünde Manavgat Irmağı altındaki adacığa geçenler sık sık mahsur kalıyor; yetkililer idari cezaları hatırlatıyor.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 10:15

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Uyarılara rağmen Manavgat Şelalesi adacığına geçenler risk alıyor

Manavgat Irmağı'nda uyarılar görmezden geliniyor

Jandarmanın ve alandaki anonsların sıkça adacığa geçilmemesi yönündeki çağrısına karşın, bazı kişiler ırmakta su seviyesinin düştüğü anları fırsat bilerek yürüyerek adacığa geçiyor. Bu davranış, bölgedeki ekipleri sık sık müdahaleye zorluyor.

Geçişler ve mahsur kalma riski:

Manavgat Şelalesi'nin altındaki adacık, su seviyesinin hızlı değişimine bağlı olarak kısa sürede izole hale geliyor. Irmağın seviyesi düşükken adacığa geçen kişiler, su yükseldiğinde adacıkta mahsur kalıyor; bunun üzerine itfaiye, 112 sağlık, jandarma ve zaman zaman AFAD ekipleri alarma geçiyor.

Dün gözlemlenen vakalarda, su seviyesinin çok düşük olduğu anları fırsat bilen bazı kişilerin yanlarında çok küçük yaşta çocuklar olmasına rağmen adacığa geçtiği, kıyıda ve adacıkta çocukların suya girmelerine izin verildiği görüldü. Bu tür davranışlar hem boğulma hem de mahsur kalma riskini artırıyor.

Yetkililerin uyarıları ve yaptırımlar:

Yetkililer, Manavgat Irmağı'na girmenin ve adacığa geçmenin yasak olduğunu vurguluyor ve jandarma ile yapılan anonslara uyulmasını istiyor. Uyarılara rağmen geçişlerin sürmesi nedeniyle vatandaşlar tekrar ikaz ediliyor.

Yetkililer ayrıca, boğulma ve mahsur kalma gibi olumsuzlukların önlenmesi için ırmağa girilmemesi ve su seviyesi düştüğünde adacığa geçilmemesi gerektiğini belirtiyor; yasağa uymayanlara idari para cezası ve gerekli yaptırımların uygulanacağı hatırlatılıyor.

MANAVGAT IRMAĞINA GİRİLMESİNİN YAŞANAN BOĞULMA OLAYLARINDAN DOLAYI TEHLİKELİ OLDUĞU, SUYA GİRMENİN...

MANAVGAT IRMAĞINA GİRİLMESİNİN YAŞANAN BOĞULMA OLAYLARINDAN DOLAYI TEHLİKELİ OLDUĞU, SUYA GİRMENİN VE ADACIĞA GEÇMENİN YASAK OLDUĞU KONUSUNDA JANDARMA EKİPLERİNİN UYARILARI, YAPILAN ANONSLARA RAĞMEN BAZI VATANDAŞLAR ÇOCUKLARLA BİRLİKTE IRMAĞA GİRMEYE VE ADACIĞA GEÇMEYE DEVAM EDİYOR

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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