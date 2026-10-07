Uyku çocuk gelişiminin görünmez mimarı

Çocuklarda uyku neden tek başına bir dinlenme süreci değildir?

Bebeklik ve çocukluk döneminde uyku; kas-iskelet gelişiminden bağışıklık yanıtına, öğrenilen bilgilerin pekişmesinden duygusal olgunlaşmaya kadar pek çok temel süreci yöneten biyolojik bir mekanizmadır. Medicana International İzmir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Özge Yendur, uyku ile büyüme ve gelişme arasındaki bilimsel bağı değerlendirerek ailelere pratik tıbbi öneriler sundu.

büyüme hormonu ve gece uykusunun biyolojisi:

Dr. Yendur, büyüme hormonu (somatotropin) salgısının vücudun iç biyolojik saatiyle sıkı ilişki içinde olduğunu vurguluyor. Günlük toplam büyüme hormonunun yüzde 60-70'i çocuk uykudayken salgılanır; uykuya daldıktan yaklaşık 60-90 dakika sonra başlayan NREM Evre 3 (derin ve yavaş dalga uykusu) döneminde hormon düzeyi en yüksek seviyeye ulaşır. Bu salınım genellikle gece 22.00 ile 04.00 saatleri arasında yoğunlaşır. Uykunun bölünmesi, çok geç yatma ya da derin uykuya ulaşamama, bu tepe noktalarını azaltarak boy uzama hızını ve etkinliğini olumsuz etkileyebilir.

bebeklik ilk yılı ve şefkatli zaman tanıma:

İlk 6 ay ile 1 yaş arasındaki dönemde bebeğin iç biyolojik saati ve sinir sistemi hâlâ olgunlaşmaktadır; bu nedenle gece sık uyanmalar ve düzensiz uyku saatleri normal kabul edilir. Dr. Yendur, ebeveynlerin bu dönemde katı uyku saatleri dayatmaktan kaçınıp bebeğe şefkatle zaman tanımasını öneriyor. Biyolojik saatin oturmasının beklendiği 1 yaş sonrasında geç yatma ve sık uyanmalar kronikleşirse, persentil eğrilerinde somut sapmalar görülebilir. Derin uykunun eksikliği, GH/IGF-1 aksını bozarak boy uzamasını yavaşlatır; kilo gelişiminde ise iki yönlü risk ortaya çıkar: bazı çocuklarda doku onarımı yetersiz kalarak gelişim geriliği; bazılarında ise geç yatmanın yol açtığı gece atıştırmaları ve hormonal dengesizlik sonucu göbek çevresinde yağlanma ve çocukluk çağı obezitesi tetiklenir.

gündüz uykusu, gece uykusu ve bağışıklık etkileri:

Bedenimiz güneşin döngüsüne göre programlandığı için gündüz uyku ile gece uykusunun hücresel etkileri eşdeğer değildir. Epifiz bezinden salgılanan ve güçlü bir antioksidan ile vücut tamir hormonu olan melatonin, ışık varlığında baskılanır; bu nedenle sadece karanlık ortamda yeterince sentezlenir. Gündüz kestirmeleri melatonin üretimini yeterince desteklemediğinden, büyüme hormonu ve kortizol dengesi tam olarak sağlanamaz. Ayrıca derin uyku sırasında bağışıklığı güçlendiren koruyucu proteinlerin üretimi artar; yetersiz uyku sık enfeksiyonlara yol açarak vücuttaki besin depolarını tüketir ve büyümeyi duraksatır.

mavi ışık tehlikesi ve yaşa göre ideal uyku süreleri:

Ekranlardan yayılan mavi ışık dalgaları retina üzerindeki ışık algılayıcı hücreleri uyarır; beyin bunu gündüz ışığı olarak algılayınca epifiz bezinin melatonin üretimini hızla keser. Sonuçta uyku saati ileri kayar, çocuk derin uykuya ancak sabaha karşı ulaşabilir ve gece yarısı olması gereken büyüme hormonu piki kaçırılabilir. Dr. Yendur, Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) ve Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi kılavuzlarına göre yaş gruplarına önerilen toplam uyku sürelerini şu şekilde aktardı: 4-12 ay arası 12-16 saat (gündüz kestirmeleri dahil), 1-2 yaş arası 11-14 saat, 3-5 yaş arası 10-13 saat, 6-12 yaş arası 9-12 saat ve 13-18 yaş arası en az 8-10 saat.

sürdürülebilir uyku hijyeni için pratik öneriler:

Uzm. Dr. Yendur'ün ailelere yönelttiği temel tavsiyeler şunlar:

Yatak odasına ekran sokulmamalı; uykudan en az 1.5-2 saat önce tüm ekran bağlantısı kesilmeli. Sabah uyanma saati hafta sonları da dahil sabit tutulmalı ve uyanır uyanmaz perdeler açılarak doğal ışık içeri alınmalı; bu, biyolojik saate "gün başladı" sinyalini verir. Yatak odası serin (yaklaşık 18-20°C), havalandırılmış ve tamamen karanlık tutulmalı; gece lambası gerekiyorsa kehribar veya kırmızı tonları tercih edilmeli.

Uykudan önceki son 2 saatte ağır, sindirimi zor veya şekerli gıdalar verilmemeli. Ilık duş, diş fırçalama, hafif masaj ve loş ışıkta 20 dakikalık değişmez bir geçiş ritüeli (masal, ninni vb.) oluşturulmalı. Çocuğun gün içinde açık havada koşup oynaması sağlanmalı; böylece enerji harcayan çocuk akşam içsel huzurla uykuya dalar.

Uyku düzeni bir bağlanma meselesidir; bebeği kapıyı kapatıp yalnız ağlatmak (Cry-It-Out) güvenli bağlanmayı zedeleyebilir. Kültürümüze de uygun olan, bebeği ağladığında kucağa alıp sakinleştirip tam dalmadan yatağına bırakan 'Kaldır-Koy' gibi şefkatli yöntemler tercih edilmelidir. Unutulmamalıdır ki, uyku düzeni robotik bir kural listesi değil; çocuğunuzla kurduğunuz sevgi dolu bağın bir uzantısıdır. Bu kuralları haftanın 7 günü katı bir disiplinle uygulamak yerine 'çoğu gün' sürdürmek hem bebeğe hem aileye nefes aldırır.

Dr. Özge Yendur'ün vurguladığı üzere, kaliteli ve zamanında alınan gece uykusu çocuklarda sadece dinlenme değil, büyüme, bağışıklık ve zihinsel gelişim için temel bir yatırımdır. Ebeveynlerin önceliği, bilimsel ilkelerle desteklenen, şefkatli ve sürdürülebilir bir uyku ortamı kurmak olmalıdır.

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI BÖLÜMÜ’NDEN UZM. DR. ÖZGE YENDUR