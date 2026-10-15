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Uzgara’da dallarda kış inciri: yüksek köylerde hasat şubata dek sürüyor

Uzgara Köyü'nde yüksek rakım incirleri yaz dışında da verim veriyor; köylüler Şubat ayına kadar dalından taze toplayıp reçel yapıyor ve gönderiyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 09:22

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EDİTÖR: Aslı Han

Uzgara’da dallarda kış inciri: yüksek köylerde hasat şubata dek sürüyor

Uzgara’da dallarda kış inciri: yüksek köylerde hasat şubata dek sürüyor

Giresun’un Batlama Vadisi’nde yer alan Uzgara Köyü, rakım avantajı sayesinde normalde yaz mevsiminde olgunlaşan inciri sonbahar ve kış aylarında da üretmeye devam ediyor. Bölge halkı, hava koşullarına bağlı olarak ürünün dalda kaldığı dönemlerin uzadığını ve sık sık taze meyve toplandığını belirtiyor.

yüksek rakımın etkisi:

Köy sakinlerinden Mustafa Kemal Erzincan, Uzgara’nın sahil kesimlerine kıyasla daha uzun bir sezon sunduğunu vurguluyor: "Giresun Batlama Vadisi’ne bağlı Uzgara Köyü’ndeyiz. Köyümüz aşağılara nazaran yüksek rakımlı olduğu için hala bile incir meyve vermeye devam ediyor. Sezon bitene kadar sürekli ürün alabiliyoruz, adeta kış boyunca incir yiyoruz."

Erzincan, iklimin ani değişimlerine rağmen meyvenin kendini yenilediğini ve güneş açtıkça incirlerin yeniden olgunlaştığını ifade ediyor: "Mesela hava iki üç gün bozuk gitse bile ardından güneş açtığında incirler yeniden olgunlaşmaya ve meyve vermeye devam ediyor. Güneş açtıkça kendini yenileyen çok lezzetli ve güzel bir meyvemiz var."

Yetiştirilen türler arasında patlıcan incirimiz, ipek incirimiz ve halk arasında 'goppak incir' olarak anılan, İstanbul incirine benzeyen iri bir çeşidin bulunduğu aktarılıyor.

ürünlerin değerlendirilmesi:

Köylüler topladıkları incirleri bir yandan reçel yaparak değerlendiriyor, diğer yandan da güneş altında kurutarak uzun süre saklayabiliyor. Erzincan, bazı meyvelerin tarlada dalında kendi kendine kuruduğunu ve böylece işçilikten tasarruf sağlandığını söylüyor.

Üretim aynı zamanda göç veren ailelerin taleplerini de karşılıyor: "Gurbetteki hemşehrilerimizden de yoğun talep geliyor, onlara da elimizden geldiği kadar paketleyip gönderiyoruz," şeklinde konuşuyor. Bölge üreticileri, yüksek rakımın sağladığı iklimsel avantaj sayesinde hasadın Şubat ayına kadar sürdüğünü belirtiyor.

Uzgara’daki üretim, hem taze tüketim hem de işlenmiş ürün olarak yöre ekonomisine katkı sağlıyor; özellikle kış aylarında dalından toplanabilen taze incir, yöre mutfağında ve ailelerin gelir kaynaklarında önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor.

Giresun&#039;da Uzgara incirinin hasadı sonbahar ve kışın da sürüyor

Giresun'da Uzgara incirinin hasadı sonbahar ve kışın da sürüyor

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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