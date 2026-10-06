Uzman: Adana çevresindeki artçı sarsıntılar normal seyrinde, paniğe gerek yok

Uzman değerlendirmesi: bölgedeki sarsıntılar stres boşalması olarak yorumlanıyor

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, Adana ve çevresindeki deprem hareketliliğini değerlendirdi. Dr. Tatar, bu dönemde yaşanan sarsıntıların bölgedeki fay hattında biriken stresin boşalması sonucu gerçekleştiğini söyledi ve vatandaşları sakin olmaya çağırdı.

deprem verileri ve büyüklük dağılımı:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kayıtlarına göre, 4 Ekim saat 14.19 ile 5 Ekim saat 08.31 arasında bölgede toplam 119 deprem kaydedildi. Bu depremlerin dağılımı 80 Adana, 33 Osmaniye ve 6 Kahramanmaraş olarak belirtildi. Süreçte öne çıkan sarsıntılardan bazıları; 4 Ekim'de Adana Saimbeyli'de 4.8 ve 4.9 büyüklüğünde, ayrıca Osmaniye Sumbas'ta 5.2 büyüklüğündeki depremler oldu.

uzmanın teknik yorumu ve önerileri:

Dr. Tatar, söz konusu hareketliliğin "olağan depremler" kapsamında olduğunu belirterek, özellikle hafif ve basit yapılar ile baraka tarzı konutların 5 şiddetinde sarsıntılarda hasar alabileceğini vurguladı. Ayrıca bu tür artçı sarsıntıların birbirlerini tetikleme mekanizmasıyla kısa sürede ardarda görülebileceğini açıkladı.

Dr. Tatar, 6 Şubat depremlerinin etkisiyle bu tür sarsıntıların devam ettiğini, ancak bunun bölge için panik sebebi olmadığını ifade etti: "Vatandaşlarımızın korkacağı bir durum yok." Uzman, en küçük sarsıntılarda bile panik ve kaos yaşanmaması gerektiğini, alınacak tedbirler sayesinde ciddi sorunların önlenebileceğini belirtti.

Dr. Tatar ayrıca, bölgede daha büyük ancak sınırlı büyüklükte depremler olabileceğini hatırlattı; 1998 Ceyhan 6,3 depremini örnek vererek, Yumurtalık-Karataş Fay Zonu'nun aktif olduğunu ve bu fayda ileride 6 veya 6,5 büyüklüğünde sarsıntıların olabileceğini söyledi. Sonuç olarak uzman, kaydedilen sarsıntıların mevcut fay hatlarında beklenen hareketlilik içinde olduğunu ve gerekli önlemler alındığında risklerin yönetilebilir olduğunu belirtti.

TÜRKİYE MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ (TMMOB) JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ADANA ŞUBE BAŞKANI DR. MEHMET TATAR, ADANA VE ÇEVRESİNDE YAŞANAN DEPREM HAREKETLİLİĞİYLE İLGİLİ “BU DEPREMLER ORADAKİ FAY HATTINDA STRES BİRİKİMİNİN BOŞALMASINA NEDEN OLDU. VATANDAŞLARIMIZIN KORKACAĞI BİR DURUM YOK” DEDİ.