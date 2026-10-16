uzman raporu 1’inci derecede kusur gösterdi: Berfin Yılmaz davasında iddianame mahkemede

olayın ayrıntıları:

Eskişehir Tepebaşı ilçesi Eti Caddesi üzerinde 4 Ekim 2026 tarihinde meydana gelen kazada, park halindeki hafif ticari aracıyla yola çıkan sürücünün ani sola dönüşü sonucu sürücülüğünü yapan üniversite öğrencisi Berfin Yılmaz (22) ile çarpışma yaşandı. Olayda 07 BLR 442 plakalı motosikleti kullanan Yılmaz, çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralandı ve olay yerine gelen ekiplerce Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç öğrenci, doktorların müdahalelerine rağmen 5 Ekim 2026 tarihinde hayatını kaybetti.

bilirkişi raporu ve kusur değerlendirmesi:

Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, park halinden çıkan ve kısa süre sonra sola dönüş yapan sürücü Levent Ç. (37) hakkında, yol ve trafik kontrolünü yeterince sağlamadığı; dikkatsiz ve tedbirsiz hareket ettiği gerekçesiyle kazanın oluşumunda 1’inci derecede asli kusurlu olduğu kanaatine varıldı. Bilirkişi tespitleri iddianame hazırlığında belirleyici rol oynadı.

soruşturma ve iddianame süreci:

Olayın ardından gözaltına alınan ve hâkimlikçe tutuklanan sanık Levent Ç., savunmasında üzerine atılı suçu kabul etmediğini, olaydan dolayı üzüntü duyduğunu belirtti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede tutuklu sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 85/1 maddesi uyarınca "Taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılması talep ediliyor.

Olayda isimleri ve tarihleri kayıtlı olan taraflara ilişkin tespitler ve bilirkişi raporunun içeriği iddianamede yer aldı; bundan sonraki süreçte dosyanın yargılama safhasına geçmesi bekleniyor.

BERFİN YILMAZ’IN KULLANDIĞI MOTOSİKLET