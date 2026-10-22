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Uzmanlar uyarıyor: 6 saat sonra ortaya çıkan mantar belirtileri daha tehlikeli

Yağışlarla artan yabani mantarlar risk taşıyor; Vedat Göral, 6 saat sonra başlayan belirtilerin organ yetmezliğine yol açabileceğini uyardı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 10:15

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EDİTÖR: Serkan Varol

Uzmanlar uyarıyor: 6 saat sonra ortaya çıkan mantar belirtileri daha tehlikeli

Mantar bolluğu ve bilinçsiz toplayıcılık:

Son yağışların ardından ormanlık alanlarda mantar sayısında belirgin artış yaşanıyor ve özellikle kırsal kesimde vatandaşlar yabani mantar toplamaya ilgi gösteriyor. Ancak Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Vedat Göral, doğadan rastgele toplanan mantarların ciddi zehirlenmelere ve ölüme yol açabileceğine dikkat çekti.

Göral, taze, kurutulmuş veya pişmiş mantarlarda da risk bulunduğunu belirterek, pişirme, kaynatma ya da kurutma işlemlerinin mantardaki toksini ortadan kaldırmadığını vurguladı. Bu nedenle marketlerde etiketli, kültür mantarı, istiridye mantarı gibi bilinen türlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Görünüşe aldanmamak gerekiyor:

Uzmana göre ağaç üzerinde yetişen, rengi parlak veya salyangozların yediği mantarların zararsız olduğu varsayımı yanlış. Kurumuş veya uzun süre bekletilmiş mantarın toksin oranının düşeceği düşüncesi de doğru değil. Göral, zehirli türlerin ne yapılırsa yapılsın zehirleyici maddelerini koruduğunu ve güvenli tüketim için etiketli ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Belirtiler ve acil müdahale:

Prof. Dr. Göral, mantar zehirlenmesi belirtilerini iki grupta değerlendirdiklerini söyledi. Birinci grupta; ilk 1-2 saat içinde ortaya çıkan bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal veya ağızda salya artışı, gözde sararma ve terleme gibi yakınmalar yer alıyor. Bu belirtiler çok şiddetli olabilse de ikinci grup, daha tehlikeli kabul ediliyor.

İkinci grupta ise belirtilerin mantar tüketiminden yaklaşık 6 saat sonra başlaması söz konusu ve bunda karaciğer ile böbrek yetmezliği gelişebiliyor. Göral, "Mantarı yedikten sonra 3-4 saat geçti, bir şey olmadı dememek lazım. Asıl tehlikeli zehirlenme 6 saat sonra oluşuyor" uyarısını yaptı.

Yapılması ve yapılmaması gerekenler:

Zehirlenme şüphesi olanlarda en yakın sağlık kuruluşuna derhal başvurulması gerektiğini belirten Göral, yoğurt yeme gibi halk arasındaki uygulamaların yanlış olduğunu söyledi. İlk etapta hastayı kusturmanın toksinleri atmada fayda sağlayabileceğini, hastanede ise genel tetkikler yapıldıktan sonra mantar toksinine yönelik ilaçların verildiğini ve erken müdahalenin hayat kurtarıcı olduğunu anlattı.

Ayrıca mantarın türünün araştırılması için zehirlenme şüphesi olan kişinin mümkünse tüketilen mantarı da sağlık ekibine göstermesi gerektiğini belirtti. "Mantar zehirlenmesi herkesi etkileyebilir; genç, çocuk veya yaşlı ayrımı yok. Ancak kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar daha ciddi etkilenir" dedi.

Göral, son olarak mantar toplama etkinliklerine de değinerek, bu tür faaliyetlerin mantardan anlayan bir uzman eşliğinde düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Toplama sırasında elle temas yerine eldiven kullanmanın daha güvenli olacağını, en güvenli seçeneğin bilinen ve etiketli ürünleri tüketmek olduğunu vurgulayarak sözlerini noktaladı.

MANTAR ZEHİRLENMESİNİN ÖLÜMCÜL BOYUTLARA ULAŞABİLDİĞİNİ BELİRTEN GASTROENTEROLOJİ UZMANI PROF. DR....

MANTAR ZEHİRLENMESİNİN ÖLÜMCÜL BOYUTLARA ULAŞABİLDİĞİNİ BELİRTEN GASTROENTEROLOJİ UZMANI PROF. DR. VEDAT GÖRAL, TÜKETTİKTEN SONRAKİ İLK SAATİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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