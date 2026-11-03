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Üzüm bağlarında sertifikasyon adımı: Salkım Ser'in 1.200 dekarlık işletmesi denetlendi

Erzincan Kemah Özdamar köyündeki 1.200 dekarlık Salkım Ser işletmesi, İyi Tarım Uygulamaları kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlendi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 09:28

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EDİTÖR: Aslı Han

Üzüm bağlarında sertifikasyon adımı: Salkım Ser'in 1.200 dekarlık işletmesi denetlendi

denetimin yürütülmesi:

Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Özdamar köyünde faaliyet gösteren Salkım Ser işletmesinin 1.200 dekarlık üzüm alanı, İyi Tarım Uygulamaları kapsamında denetlendi. Denetimler, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi ve işletmenin İyi Tarım uygulamaları kapsamındaki faaliyetleri incelendi.

denetimin amaçları:

Gerçekleştirilen denetimlerle tarımsal üretimde kalite, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik unsurlarının artırılması amaçlanıyor. Ayrıca, İyi Tarım Uygulamaları'nın yaygınlaştırılması ve üretimde izlenebilirliğin güçlendirilmesi hedefleniyor.

uygulama ve beklentiler:

Denetim kapsamında işletmenin üretim süreçleri gözden geçirildi; uygulamaların belge ve kayıtlarla uyumu ile saha pratiklerinin standartlara uygunluğu değerlendirildi. Bu tür denetimlerin, hem üretim verimliliğini artırması hem de tüketici güvenini pekiştirmesi bekleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan paylaşımda, bereketli ve kaliteli üretim için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

ERZİNCAN&#039;DA BİN 200 DEKARLIK ÜZÜM İŞLETMESİNE İYİ TARIM DENETİMİ

ERZİNCAN'DA BİN 200 DEKARLIK ÜZÜM İŞLETMESİNE İYİ TARIM DENETİMİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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