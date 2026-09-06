Uzun bakımın ardından umut: 88 gün sonra çocuk servisine alınan Almina'nın ilk durumu

olayın kısa özeti:

Muğla’nın Menteşe ilçesi Devetaşı mevkiinde 27 Mayıs 2026 tarihinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 15 yaşındaki Almina Çakmak ağır yaralandı. Kaza sonrası kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında 88 gün tedavi gördü; 12 gün önce çocuk servisine alındı.

yoğun bakım ve iyileşme süreci:

Kızının tedavi sürecini anlatan baba Celal Çakmak, kazayı Kurban Bayramı günü öğrendiklerini ve yoğun bakım sürecinin 88 gün sürdüğünü, şu an '100. gündeyiz' diyerek özetledi. Almina’nın servisteki tedavisi devam ediyor ve sağlık ekiplerinin takibi sürüyor.

ameliyatlar ve solunum desteği:

Baba Çakmak, Almina’nın yoğun bakımda çok sayıda operasyon ve müdahale geçirdiğini; uzun süre entübe kaldığını, bunun ardından trakeostomi uygulandığını ancak sonrasında trakeostominin alındığını söyledi. Şu anda kızın kendi başına nefes alabildiği ve yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayabildiği belirtildi, ancak konuşma ve yürüme yetileri henüz geri gelmedi.

aile ve sağlık ekibine teşekkür:

Çakmak, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimliğinden yoğun bakımdaki ve çocuk servisindeki doktor ve sağlık çalışanlarına kadar tüm ekibe minnet duyduklarını ifade etti. Ailenin moralinin yüksek tutulması ve tedavi sırasında sağlanan kolaylıklar özellikle vurgulandı.

toplum desteği ve hukuki adımlar:

Aileye destek veren isimler arasında yer alan Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç da süreci yakından takip etti; Çakmak bu destek için teşekkür etti. Ayrıca kaza sonrası sorumlular hakkında ailenin hukuki müracaatta bulunacağı ve sürecin takip edileceği açıklandı.

OLAY YERİ (ARŞİV)