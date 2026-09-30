Uzun süre yalnız kalmak beynin sosyal dünyayı düşmanca görmesine neden oluyor

Uzun süre yalnızlık beynin tehlike algısını değiştirebiliyor

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Beste Çokavgil, uzun süreli yalnızlığın yalnızca ruhsal değil nörolojik etkileri de olduğuna dikkat çekiyor. Modern yaşamın yaygınlaştırdığı sosyal izolasyon, bireylerin çevresinden gelen işaretleri farklı yorumlamasına neden oluyor ve beyin sosyal çevreyi tehditkar olarak değerlendiriyor.

Beyin sosyal sinyalleri neden tehdit olarak algılıyor:

Çokavgil’e göre yalnızlık, beynin olası tehlikelere odaklanmasını güçlendiriyor: "Uzun süreli yalnızlık, beynimizin sosyal çevreyi daha tehditkar algılamasına sebep olabiliyor." Bu durumda kişi diğer insanların sözlerini ve davranışlarını aşırı analiz etme eğilimi gösterebiliyor; belirsiz durumlar ise dışlanma ya da reddedilme olarak yorumlanabiliyor. Sürekli tetikte kalması nedeniyle sinir sistemi daha aktif çalışıyor ve bunun sonucu olarak uyku bozuklukları, dikkat düşüklüğü, tahammülsüzlük ve zihinsel yorgunluk görülebiliyor.

Geri dönüş ve müdahale olanakları:

Çokavgil, beynin bu tehlike odaklı durumunun kalıcı olmadığını vurguluyor: "Beynimizin önemli bir kısmı muhtemel sosyal tehditlere odaklandığı için hafıza, öğrenme ve dikkat problemleri de yaşanabiliyor. Tabii ki bunlar kalıcı durumlar değil." Düzenli sosyal etkileşimler, sağlıklı bağlar kurmak ve gerektiğinde psikolojik destek almak, beynin yeniden sosyal bağlar oluşturmayı öğrenmesine yardımcı olabiliyor.

Uzun süreli yalnızlığın etkilerini azaltmak için küçük adımların bile önem taşıdığına dikkat çeken uzman, sosyal ilişki yoğunluğunun artırılmasının yanı sıra profesyonel destek gerektiğinde geciktirilmemesi gerektiğini söylüyor. İnsanların sosyal varlıklar olduğu ve sosyalleşmenin zihinsel işlevler için hayati önemde bulunduğu bir kez daha hatırlatılıyor.

ACIBADEM ESKİŞEHİR HASTANESİ UZMAN KLİNİK PSİKOLOG BESTE ÇOKAVGİL, UZUN SÜRELİ YALNIZLIĞIN BEYNİN SOSYAL ÇEVREYİ TEHDİTKAR ALGILAMASINA VE SİNİR SİSTEMİNİN SÜREKLİ TETİKTE KALMASINA YOL AÇTIĞINI BELİRTTİ