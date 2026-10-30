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Uzundere'de cumhuriyet coşkusu başpehlivan Aktürk finalde ipi göğüsledi

Uzundere'de 29 Ekim'de düzenlenen 103. Geleneksel Cumhuriyet Karakucak Güreşleri, yoğun katılım ve çekişmeli finalle tamamlandı; yüzlerce seyirci alana sığmadı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 09:16

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Uzundere'de cumhuriyet coşkusu başpehlivan Aktürk finalde ipi göğüsledi

Uzundere'de geleneksel kutlama ve yoğun ilgi:

Erzurum'un Uzundere ilçesi, Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt olan ve her 29 Ekim'de gerçekleştirilen Uluslararası Uzundere Cumhuriyet Karakucak Güreşleri'nin 103. etabına ev sahipliği yaptı. Uzundere Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyon, ilçenin "Sakin Kent" ödüllü kimliğine yaraşır bir coşku ve kalabalık bir izleyici kitlesiyle gerçekleşti.

Günün finali ve başpehlivan:

Güreşlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen pehlivanlar kıyasıya mücadele etti. Günün finalinde Feyzullah Aktürk ile Fatih Yaşarlı karşılaştı; rakibini mağlup eden Feyzullah Aktürk, 103. Geleneksel Uzundere Cumhuriyet Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Final müsabakası, alandaki heyecanı doruğa taşıdı ve izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Meydan ağalığı, katılım ve protokol:

Güreşlerin meydan ağalığı ihalesini Ali Şenyurt 1 milyon 225 bin TL ile kazandı ve böylece 2026 yılı Uzundere Karakucak Güreşleri'nin meydan ağası oldu. Etkinliğe gösterilen ilgi yoğundu; arenayı dolduran yüzlerce güreş sever yer bulamayınca geri dönmek zorunda kaldı, bu durum organizasyonun yoğun talep aldığını ortaya koydu.

Programa, Erzurum Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ve Abdurrahim Fırat, Uzundere Kaymakamı Muhammed Taha Canpolat, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, çevre ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve çok sayıda davetli katıldı. Organizasyon, hem sportif rekabeti hem de Cumhuriyet Bayramı'nın toplumsal boyutunu bir arada sergiledi.

ERZURUM&#039;UN &quot;SAKİN KENT&quot; ÖDÜLLÜ İLÇESİ UZUNDERE TARİHİ GÜNLERİNDEN BİRİNİ DAHA YAŞADI. TÜRKİYE...

ERZURUM'UN "SAKİN KENT" ÖDÜLLÜ İLÇESİ UZUNDERE TARİHİ GÜNLERİNDEN BİRİNİ DAHA YAŞADI. TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE YAŞIT OLAN VE HER 29 EKİM TARİHİNDE DÜZENLENEN ULUSLARARASI UZUNDERE CUMHURİYET KARAKUCAK GÜREŞLERİ NEFES KESEN MÜCADELELERE SAHNE OLDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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