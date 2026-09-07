Vakıflar samsun'da ekmek borcu ve ilaç farkı desteği sağladı

Vakıflar ihtiyaç sahiplerinin temel giderlerine katkı verdi

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü, hayır şartı kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlarına yönelik desteklerini sürdürdü. Yapılan uygulamalarla hem ekmek temini hem de tedavi sırasında ortaya çıkan eczane fark ücretleri giderildi.

ekmek desteği ve uygulama

Fahreddin Ali bin Hüseyin Bin Ebubekir (Sahib-i Ata) Vakfı hayır şartı gereği, müdürlük tarafından ihtiyaç sahibi kişiler için birikmiş ekmek borçları ödendi ve bu vatandaşların ücretsiz sıcak ekmek almaları sağlandı. Bu adım, hem borç yükünü hafifletmeyi hem de günlük gıda erişimini güvence altına almayı hedefliyor.

eczane katkısı ve proje kapsamı

Sultan I. Süleyman Vakfının hayır şartı uyarınca ise ihtiyaç sahibi hastaların eczaneye ödemesi gereken ilaç fark ücretlerine destek verildi. Bu katkı, tedaviye erişimde finansal engelleri azaltmaya yönelik somut bir müdahale olarak kayda geçti.

Ayrıca, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen '1001 Hayır Şartı Projesi' kapsamında farklı vakfiye şartlarının yerine getirilmeye devam edildiği ve benzer desteklerin Türkiye genelinde sürdürüldüğü bildirildi. Müdürlük yetkilileri, bu tür uygulamaların hedef kitlenin gündelik yaşamına doğrudan olumlu etkiler sağladığını vurguladı.

SAMSUN VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, HAYIR ŞARTI GEREĞİ İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIN EKMEK BORÇLARINI ÖDERKEN, ECZANEYE ÖDENMESİ GEREKEN İLAÇ FARK ÜCRETLERİNİ DE ÖDEDİ.