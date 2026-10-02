Vali Aktaş Emirdağ huzurevinde çınarlara sıcak ellerle ikramda bulundu

Ziyaretin ayrıntıları:

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Emirdağ Fazlı-Macide Halaç Huzurevi'ni ziyaret etti. Vali Aktaş'ın yanında eşi Nagihan Aktaş da yer aldı; ziyaret, huzurevi sakinleriyle bir araya gelme ve onların gündelik ihtiyaçlarını, taleplerini yerinde dinleme amacı taşıdı.

Sohbet ve ikram:

Ziyarette Vali Aktaş ve eşi, huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenip samimi sohbetler gerçekleştirdi. İhtiyaç ve talepleri dinleyen ekibin yanında Vali Aktaş, güven ve yakınlık göstergesi olarak kendi elleriyle büyüklere yemek ikramında bulundu. Huzurevi sakinleriyle kurulan diyaloglar; anılar, beklentiler ve günlük yaşam üzerine sıcak bir atmosfer oluşturdu.

'Onların her bir sözü bir hayat tecrübesi, her bir hatırası geçmişten geleceğe uzanan kıymetli bir miras. Büyüklerimizin duası, sevgisi ve hayat tecrübesi; dünümüzü anlamamıza, bugünümüzü güzelleştirmemize ve yarınlarımıza ışık tutmamıza vesile oluyor' sözleriyle Vali Aktaş, yaşlılara duyulan saygıyı ve nesiller arası bağın önemini vurguladı.

Tebessümler ve hatıra fotoğrafları:

Ziyaret sırasında Vali Aktaş ve Nagihan Aktaş, huzurevi sakinlerinin tebessümlerine ortak oldu, sağlık ve huzur temennisinde bulundu. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ve sıcak dileklerin paylaşılmasının ardından sonlandırıldı; yetkililer, benzer buluşmaların sürdürüleceğini bildirdi.

AFYONKARAHİSAR VALİSİ DR. NACİ AKTAŞ 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA EMİRDAĞ FAZLI-MACİDE HALAÇ HUZUREVİ’Nİ ZİYARET ETTİ. HUZUREVİ SAKİNLERİYLE TEK TEK İLGİLENEN VALİ AKTAŞ, KENDİ ELLERİYLE YEMEK İKRAMINDA BULUNDU.