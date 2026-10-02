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Vali Aydın Baruş Aşkale uygulama noktasında güvenlik düzenlemelerini yerinde değerlendirdi

Erzurum Valisi Aydın Baruş, yenilenen Aşkale Uygulama Noktası'nda üstyapı, kontrol ve teknik altyapı çalışmalarını inceledi ve personele teşekkür etti.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 09:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Vali Aydın Baruş Aşkale uygulama noktasında güvenlik düzenlemelerini yerinde değerlendirdi

Saha incelemesi:

Erzurum Valisi Aydın Baruş, yenileme ve düzenleme çalışmaları tamamlanan Aşkale Uygulama Noktasında incelemelerde bulundu. Ziyarette, çalışmaların Erzurum Valiliği koordinesinde yürütüldüğü ve kentin önemli geçiş noktalarından birinin yeniden düzenlendiği vurgulandı.

Vali Baruş yetkililerden; üstyapı, kontrol alanları ve teknik altyapı ile ilgili kapsamlı bilgi aldı. Sahada yapılan düzenlemelerin, uygulama noktasının işleyişini kolaylaştırmayı ve kontrol kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

yapısal ve teknik düzenlemeler:

Yetkililer, yeni düzenlemeler kapsamında yürütülen altyapı ve teknik çalışmalara dair ayrıntıları aktardı. İncelemeler sırasında mevcut düzenlemelerin uygulama sahasındaki etkileri değerlendirildi ve eksik görülen noktaların takibi için koordinasyon kararı alındı.

güvenlik personeliyle buluşma:

Vali Baruş saha ziyaretinde görevli güvenlik personeliyle bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Baruş, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için gece gündüz demeden fedakârca çalışan personele teşekkür etti, görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi.

Ziyarette, yürütülen çalışmaların koordinasyonunu yerinde takip etmek üzere ilgili kurum amirleri ve güvenlik yetkilileri de Vali Baruş'a eşlik etti ve çalışmaların devamı için koordinasyonun sürdürüleceği kaydedildi.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, YENİLEME VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN AŞKALE UYGULAMA...

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, YENİLEME VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN AŞKALE UYGULAMA NOKTASI’NDA İNCELEMELERDE BULUNARAK YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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