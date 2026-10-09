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Vali Aydın Baruş'tan gazilere vefa ziyareti

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi'ni ziyaret ederek gazilerin taleplerini dinledi ve minnettarlığını iletti.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:33

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali Aydın Baruş'tan gazilere vefa ziyareti

valinin dernek ziyaretinde görüşme detayları:

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi'ni ziyaret ederek gazilerle bir araya geldi. Ziyarette dernek binasında Salih Mesci ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Baruş, misafirlerle tek tek selamlaştı ve samimi bir ortamda sohbet etti.

gazilerin talep ve beklentileri tek tek dinlendi:

Vali Baruş, dernek üyeleriyle yakından ilgilenerek gazilerin talep, istek ve görüşlerini dinledi; notlar aldı. Görüşmede öncelikli talepler ve günlük yaşamı etkileyen konular üzerine sohbet edilirken, gazilerin deneyimleri ve beklentileri dikkatle ele alındı.

Baruş, gazilere hitaben yaptığı konuşmada, vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru için fedakârlık gösteren kahramanlara duyulan vefanın hiçbir zaman tamamen ödenemeyeceğini vurguladı. Devletin ve milletin minnettarlık duygusunun her zaman canlı tutulacağını belirtti.

ziyaretin sona ermesi ve teşekkür:

Karşılıklı teşekkürlerin ardından ziyaret, dernek yönetimi ve gazilerin Vali Baruş’a şükranlarını iletmesiyle devam etti. Görüşme, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu; günün sonunda hem talepler kayıt altına alındı hem de gazilere yönelik desteğin sürdürüleceği mesajı yenilendi.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, TÜRKİYE MUHARİP GAZİLER DERNEĞİ ERZURUM ŞUBESİNİ ZİYARET EDEREK...

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, TÜRKİYE MUHARİP GAZİLER DERNEĞİ ERZURUM ŞUBESİNİ ZİYARET EDEREK GAZİLERLE BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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