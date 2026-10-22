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Vali Aydoğdu: DSİ sosyal tesisi ve kütüphane çalışmalarında hızlandırma talimatı

Vali Hamza Aydoğdu, DSİ sosyal tesisi ve kütüphane inşaatını yerinde inceleyip yetkililerden bilgi aldı ve tamamlanması için hız talimatı verdi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Vali Aydoğdu: DSİ sosyal tesisi ve kütüphane çalışmalarında hızlandırma talimatı

Vali Aydoğdu yerinde inceleme yaptı:

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, şehir merkezinde süren Devlet Su İşleri (DSİ) sosyal tesisi ve kütüphane inşaatını gezerek proje alanında incelemelerde bulundu.

Çalışmaların son durumu:

Vali Aydoğdu, inceleme sırasında DSİ Erzincan Şube Müdürü Ragıp Taner Yılmaz ve diğer yetkililerden inşaat çalışmalarının teknik ilerleyişi ile zaman çizelgesine dair bilgi aldı.

Yerinde yapılan görüşmelerde, eksiklerin giderilmesi ve işlerin planlandığı şekilde sürdürülmesi için gerekli koordinasyonun sağlanması istendi. Ayrıca proje ekiplerine inşaatın en kısa sürede tamamlanması yönünde talimat verildi.

Kente ve eğitim hayatına katkısı:

Vali Aydoğdu, tamamlandığında sosyal tesis ve kütüphanenin Erzincan halkı ve öğrenciler için önemli bir kazanım olacağını vurguladı ve projenin kent yaşamına sağlayacağı katkıları dile getirdi.

Yetkililer, çalışmaların titizlikle takip edileceğini ve belirtilen süre içinde hizmete açılması için gereken adımların atılacağını bildirdi.

VALİ AYDOĞDU, DSİ SOSYAL TESİSİ VE KÜTÜPHANE İNŞAATINI İNCELEDİ

VALİ AYDOĞDU, DSİ SOSYAL TESİSİ VE KÜTÜPHANE İNŞAATINI İNCELEDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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