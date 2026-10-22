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Vali Aydoğdu iletişim başkanlığı heyetini kentte kabul etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı heyetini kabul ederek 'İletişimin Yüzyılı' eğitimini ve program ayrıntılarını görüştü.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 08:55

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EDİTÖR: Serkan Varol

Vali Aydoğdu iletişim başkanlığı heyetini kentte kabul etti

Vali Aydoğdu'nun kabulü:

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı heyetini kabul etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre görüşme, kentte düzenlenecek eğitim çalışmaları çerçevesinde gerçekleşti.

Eğitim programı ve hedefi:

Heyet, İletişimin Yüzyılı: Güçlü İletişim, Etkin Kamu - Bölge Müdürlükleri Eğitimi başlığıyla Erzincan'da görev yapan kamu personeline yönelik bir eğitim programı düzenlemek üzere kentte bulunuyor.

Vali Aydoğdu'nun değerlendirmesi:

Aydoğdu, toplantıda programın yürütüleceği takvimi ve uygulama biçimlerini görüştü, iletişim uzmanlarına yapılan hazırlıklar için teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

VALİ AYDOĞDU, İLETİŞİM BAŞKANLIĞI HEYETİNİ KABUL ETTİ

VALİ AYDOĞDU, İLETİŞİM BAŞKANLIĞI HEYETİNİ KABUL ETTİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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