Vali Aydoğdu iletişim başkanlığı heyetini kentte kabul etti

Vali Aydoğdu'nun kabulü:

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı heyetini kabul etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre görüşme, kentte düzenlenecek eğitim çalışmaları çerçevesinde gerçekleşti.

Eğitim programı ve hedefi:

Heyet, İletişimin Yüzyılı: Güçlü İletişim, Etkin Kamu - Bölge Müdürlükleri Eğitimi başlığıyla Erzincan'da görev yapan kamu personeline yönelik bir eğitim programı düzenlemek üzere kentte bulunuyor.

Vali Aydoğdu'nun değerlendirmesi:

Aydoğdu, toplantıda programın yürütüleceği takvimi ve uygulama biçimlerini görüştü, iletişim uzmanlarına yapılan hazırlıklar için teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

VALİ AYDOĞDU, İLETİŞİM BAŞKANLIĞI HEYETİNİ KABUL ETTİ