Vali Aydoğdu iletişim başkanlığı heyetini kentte kabul etti

Vali Aydoğdu'nun kabulü:
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı heyetini kabul etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre görüşme, kentte düzenlenecek eğitim çalışmaları çerçevesinde gerçekleşti.
Eğitim programı ve hedefi:
Heyet, İletişimin Yüzyılı: Güçlü İletişim, Etkin Kamu - Bölge Müdürlükleri Eğitimi başlığıyla Erzincan'da görev yapan kamu personeline yönelik bir eğitim programı düzenlemek üzere kentte bulunuyor.
Vali Aydoğdu'nun değerlendirmesi:
Aydoğdu, toplantıda programın yürütüleceği takvimi ve uygulama biçimlerini görüştü, iletişim uzmanlarına yapılan hazırlıklar için teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.
VALİ AYDOĞDU, İLETİŞİM BAŞKANLIĞI HEYETİNİ KABUL ETTİ
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