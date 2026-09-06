Vali Baruş Dumlu Baba Yaylası'nda göçerlerle buluştu ve şehitleri yad etti

Vali Baruş'un dumlu baba yaylası ziyareti

Vali Aydın Baruş ve beraberindeki heyet Dumlu Baba Yaylası'na ziyarette bulundu. Yaylada konaklayan göçerlerle bir araya gelen Vali Baruş, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini ve beklentilerini dinledi.

saha temasları:

Ziyarette Vali Baruş, göçer ailelerle yakından ilgilendi; özellikle çocuklarla kurduğu temas dikkat çekti ve onlara oyuncak hediye etti. Sohbetler sırasında günlük yaşam koşulları ve ihtiyaçlar üzerinde görüş alışverişi yapıldı.

şehit mezarları ziyareti:

Vali Baruş, ziyaret kapsamında Dumlu Baba 1 ve Dumlu Baba 2 mevkiilerinde bulunan aziz şehitlerimizin kabirlerini de ziyaret ederek dua etti ve saygı duruşunda bulundu.

Ziyarette Vali Aydın Baruş'a Yakutiye Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız eşlik etti.

VALİ AYDIN BARUŞ, VE BERABERİNDEKİ HEYET DUMLU BABA YAYLASI’NI ZİYARET ETTİ.