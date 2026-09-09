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Vali Çiçek eğitim hazırlıklarını İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yerinde inceledi

Vali Gökmen Çiçek, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıklarını yerinde inceledi; fiziki hazırlıklar, yatırımlar ve PISA ile LGS sonuçları değerlendirildi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Vali Çiçek eğitim hazırlıklarını İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yerinde inceledi

Vali Çiçek il milli eğitim müdürlüğünde hazırlıkları yerinde inceledi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesi yürütülen çalışmaları yerinde görmek ve değerlendirmek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ziyaret gerçekleştirdi.

toplantının gündemi:

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gelişinde Vali Çiçek'i Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve kurum personeli karşıladı. Ziyarette, Vali Çiçek başkanlığında düzenlenen değerlendirme toplantısında yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları ayrıntılarıyla ele alındı.

sunumda öne çıkan noktalar:

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen tarafından yapılan kapsamlı sunumda, okulların fiziki ve teknik hazırlık durumları, devam eden eğitim yatırımları, PISA 2025 sonuçları ve elde edilen başarılar, LGS Türkiye birincilikleri ile ulusal dereceler ve il genelinde sürdürülen projeler ayrıntılı şekilde aktarıldı.

Toplantıda, eksiklerin giderilmesi, yatırım takibi ve başarıların yaygınlaştırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı. Ziyaret, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARINI YERİNDE İNCELEMEK VE...

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARINI YERİNDE İNCELEMEK VE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRMEK AMACIYLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NE ÇALIŞMA ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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