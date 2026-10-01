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Vali Erdinç Yılmaz'dan Tepebaşı'nda yaşlılara anlamlı ziyaret

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde Tepebaşı'nda Şükran Erdoğan ve ailesini evinde ziyaret ederek desteklerini iletti.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali Erdinç Yılmaz'dan Tepebaşı'nda yaşlılara anlamlı ziyaret

Vali Erdinç Yılmaz'dan Tepebaşı'nda yaşlılara anlamlı ziyaret

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Tepebaşı ilçesinde ikamet eden Şükran Erdoğan ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Ziyarette Erdoğan ailesiyle yakından ilgilenerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

ziyaretin amacı ve vurgusu:

Vali Yılmaz, hayat tecrübeleri ve birikimleriyle topluma değer katan büyükleri hatırlamak, onların yanında olunduğunu hissettirmek ve gönüllerine dokunmak amacıyla bu tür ziyaretlerin önemine dikkat çekti. Devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu; özellikle yaşlıların huzur, güven ve refahının önem taşıdığını ifade etti.

aileyle görüşme ve taleplerin dinlenmesi:

Ailenin talep ve beklentilerini dinleyen Vali Yılmaz, vatandaşların her türlü ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması noktasında gerekli hassasiyetin gösterildiğini belirtti. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Erdoğan ailesi, nazik ziyaretleri ve yakın ilgilerinden dolayı Vali Yılmaz'a teşekkür etti.

ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ, 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA ŞÜKRAN ERDOĞAN VE...

ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ, 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA ŞÜKRAN ERDOĞAN VE AİLESİNİ EVLERİNDE ZİYARET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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