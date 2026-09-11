Vali İhsan Selim Baydaş'tan Ayder'e çağrı: Kaçkar by UTMB 11-13 eylülde

Vali İhsan Selim Baydaş'ın daveti:

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Türkiye'nin ilk ve tek UTMB World Series etkinliği olan Kaçkar by UTMB'nin kentin spor ve turizm vizyonuna önemli katkılar sunduğunu belirterek, herkesi organizasyona davet etti. Etkinlik bu yıl ikinci kez Rize Ayder'de düzenlenecek.

Organizasyonun kapsamı:

Kaçkar by UTMB, 11-13 Eylül tarihlerinde Ayder'de gerçekleştirilecek ve 6 kıta ve 60 ülke'den yaklaşık 2 bin sporcu'yu Kaçkar Dağları'nın eşsiz parkurlarında buluşturacak. Etkinlikte 100K, 50K, 20K ve Ayder 4K Halk Koşusu olmak üzere dört farklı parkur yer alacak. Organizasyonun ev sahipliğini Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ve Rize Belediyesi üstlenirken, sponsorlar arasında Turkcell, Türk Hava Yolları ve TOGG bulunuyor.

Hazırlıklar ve güvenlik önlemleri:

Vali Baydaş, organizasyonun kentin uluslararası tanıtımı açısından büyük bir fırsat olduğunu belirtti ve etkinliğin güvenli ve sorunsuz bir biçimde gerçekleştirilmesi için tüm kurumlarla koordinasyon içinde çalıştıklarını aktardı. Baydaş, hazırlıkların tamamlandığını ve gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti. Açıklamanın ilgili kısmı şu şekilde:

"Bu yıl, organizasyon sponsorlarımızın da desteğiyle Rize Valiliği, Çamlıhemşin Kaymakamlığı ve Çamlıhemşin Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle birlikte hazırlıklarımızı tamamladık. Güvenlik, sağlık ve çevre düzenlemeleri başta olmak üzere gerekli tüm tedbirleri aldık. Kaçkar by UTMB heyecanını Rize’de hep birlikte takip etmek üzere 11-13 Eylül 2026 tarihleri arasında herkesi büyük organizasyona davet ediyorum"

Organizasyonun, Rize’nin doğal ve kültürel zenginliklerini uluslararası spor dünyasına taşıyacağı ve bölgenin spor turizmi potansiyeline katkı sağlayacağı vurgulanıyor.

RİZE VALİSİ İHSAN SELİM BAYDAŞ, KAÇKAR BY UTMB’NİN RİZE’NİN SPOR VE TURİZM VİZYONUNA ÖNEMLİ KATKILAR SUNDUĞUNU BELİRTEREK, HERKESİ ORGANİZASYONA DAVET ETTİ.