Vali Masatlı Koçören TOKİ bölgesinde 7 kilometrelik yol çalışmasını inceledi

incelemenin odağı ve yürütülen işler:

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Defne ilçesi Koçören Mahallesi TOKİ konutları bölgesinde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemede, planlanan güzergahın yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda ve 50 metre genişliğinde olduğu yetkililer tarafından aktarıldı. Vali Masatlı, sahada yürütülen uygulamaları takip ederek çalışma ekiplerinden süreç hakkında bilgi aldı.

altyapı çalışmaları ve koordinasyonun önemi:

Yol yapımının yanı sıra güzergâhta eş zamanlı yürütülen yağmur suyu, içme suyu ve doğal gaz altyapı çalışmalarının mevcut durumu da değerlendirildi. Masatlı, altyapı hizmetlerinin yol yapımı ile entegre edilmesinin, ileride olası kazı ve tekrar çalışmaları önlemek açısından önemine vurgu yaptı. Çalışmaların kurumsal ekipler arasında koordineli şekilde sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Yetkililerle yapılan görüşmede, hem yolun mühendislik standartlarına uygun inşası hem de altyapı hatlarının doğru planlanması için gerekli denetim ve iş bölümünün sağlandığı kaydedildi. İnceleme, bölge ulaşımını rahatlatacak ve altyapı eksiklerini giderecek çalışmalara hız verilmesinin hedeflendiği bilgisiyle son buldu.

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, DEFNE KOÇÖREN MAHALLESİ TOKİ KONUTLARI BÖLGESİNDEKİ YOL YAPIM ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.