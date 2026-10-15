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Vali Taşolar’dan Iğdır’ın yeni başsavcısına hayırlı olsun ziyareti

Vali Fırat Taşolar, HSK'nın 1697 sayılı kararıyla Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Onur Yılmaz'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarı diledi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Vali Taşolar’dan Iğdır’ın yeni başsavcısına hayırlı olsun ziyareti

Vali Taşolar’dan Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Onur Yılmaz’a ziyaret

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Cumhuriyet Başsavcılığı görevine yeni atanan Onur Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Vali Taşolar, Başsavcı Yılmaz'a yeni görevinde başarılar dileyerek görevinin hayırlı olmasını temenni etti.

atamanın kapsamı:

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 1697 sayılı kararıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili olan Onur Yılmaz, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi. Atamaya ilişkin resmi karar ve unvan bilgileri toplantıda teyit edildi.

vali taşolar’ın temennileri:

Vali Taşolar, yaptığı konuşmada Başsavcı Yılmaz'a yeni görevinde kolaylık ve başarı dileyerek kurumlar arası uyumun önemine vurgu yaptı. Ziyaret samimi bir ortamda gerçekleşti ve taraflar iyi dileklerini paylaştı.

VALİ TAŞOLAR’DAN IĞDIR CUMHURİYET BAŞSAVCISI ONUR YILMAZ’A ZİYARET

VALİ TAŞOLAR’DAN IĞDIR CUMHURİYET BAŞSAVCISI ONUR YILMAZ’A ZİYARET

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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