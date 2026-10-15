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Vali Varol görme engellilerle kitapta buluştu

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi'nde Zülfü Livaneli'nin 'Son Ada' kitabını okuyarak etkinliğin yeni dönemini açtı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Vali Varol görme engellilerle kitapta buluştu

Vali Varol görme engellilerle kitapta buluştu

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesini ziyaret ederek dernek üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette görme engelli katılımcılarla birlikte düzenlenen kitap okuma etkinliğine katılan Varol, Zülfü Livaneli'nin Son Ada adlı eserini okuyarak 2017 yılından bu yana her hafta devam eden etkinliğin yeni dönem açılışını gerçekleştirdi.

Etkinliğin hedefi ve vurgusu:

Dernek başkanı Bayram Özen, etkinliğin görme engelli bireylerin bilgiye erişimini ve kültürel yaşama katılımını desteklemeyi amaçladığını belirtti. Özen, 2017'den bu yana kesintisiz sürdürülen çalışmanın fırsat eşitliği ve kültürel katılım açısından somut bir örnek olduğunu söyledi ve Vali Varol'un katılımının okuma kültürünü yaygınlaştırma açısından anlamlı olduğunu vurguladı.

Valilikten yapılan açıklama:

Ziyaretin ardından Aydın Valiliği tarafından paylaşılan açıklamada, Valinin dernek başkanı Bayram Özen'e iade-i ziyarette bulunduğu, görüşmede derneğin faaliyetleri ile Aydın'da erişilebilirliğin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların ele alındığı ifade edildi. Açıklamada, erişilebilirlik ve kültürel katılımın artırılmasına yönelik iş birliklerinin önemi öne çıkarıldı.

Etkinlik, hem okuma kültürünü hem de toplumsal paylaşımı güçlendirmeyi amaçlayan düzenli bir platform olarak tanımlanırken, dernek yetkilileri bilgiye erişimin ve fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi. Valinin katılımı, bu yöndeki çalışmalara verilen desteğin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL, ALTI NOKTA KÖRLER DERNEĞİ AYDIN ŞUBESİ&#039;NİN KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİNE...

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL, ALTI NOKTA KÖRLER DERNEĞİ AYDIN ŞUBESİ'NİN KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİNE KATILARAK ZÜLFÜ LİVANELİ’NİN “SON ADA” ADLI ESERİNİ OKUDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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