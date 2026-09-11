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Vali Yamlı'dan öğretmenlere yeni dönem çağrısı

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, yeni eğitim yılı öncesi öğretmenlerle buluştu; eğitim kalitesi, öğrenci gelişimi ve okul güvenliği ele alındı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 11:04

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Vali Yamlı'dan öğretmenlere yeni dönem çağrısı

toplantıda ele alınan başlıklar:

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde düzenlenen toplantıda öğretmenlerle bir araya geldi. Buluşmada, okullarda yürütülecek çalışmaların planlanması, eğitim kalitesinin artırılması, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi ile okul güvenliği başta olmak üzere çeşitli konular değerlendirildi.

öğretmenlerin görüşleri ve talepleri:

Toplantı sırasında öğretmenlerin görüş, öneri ve talepleri dinlendi; okulların ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve eğitim ortamlarının iyileştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Öğretmenlerle yapılan sohbetlerde, uygulamaya dönük öneriler ve sahadan gelen geri bildirimler öncelikli olarak ele alındı.

vali yamlı'nın mesajı:

Vali Yamlı, eğitim camiasının ülkenin geleceğinin şekillenmesinde önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurgulayarak, öğretmenlerin fedakârca yürüttüğü çalışmaların büyük önem taşıdığını belirtti. Yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler açısından başarılı ve verimli geçmesini dileyen Yamlı, eğitim alanında gerçekleştirilen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti ve öğretmenlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Program, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

VALİ YAMLI, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ ÖĞRETMENLERLE BİR ARAY GELDİ. (OLGUN...

VALİ YAMLI, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ ÖĞRETMENLERLE BİR ARAY GELDİ. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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