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Valilikte Avrupa şampiyonlarının buluşması: Trabzon'un iki altın madalyası kabul edildi

Vali Tahir Şahin, Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havvanur Kethüda ile Busenaz Sürmeneli'yi kabul etti.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:31

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Valilikte Avrupa şampiyonlarının buluşması: Trabzon'un iki altın madalyası kabul edildi

Vali Şahin'in kabulu

Trabzon Valisi Tahir Şahin, Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Trabzonlu millî sporcular Havvanur Kethüda ile Busenaz Sürmeneli'yi valilikte kabul etti.

ziyaretin detayları:

Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile Milli Takım Antrenörü Muhammet Çat da hazır bulundu. Kabul, tebrik ve başarı dilekleri ile sürdü.

valinin tebrik mesajı:

Vali Şahin, elde edilen Avrupa şampiyonluğunun ülkemize ve Trabzon'a büyük gurur verdiğini vurgulayarak Havvanur Kethüda ile Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

TRABZON VALİSİ TAHİR ŞAHİN, BULGARİSTAN’DA YAPILAN 2026 BÜYÜK KADINLAR AVRUPA BOKS ŞAMPİYONASI’NDA...

TRABZON VALİSİ TAHİR ŞAHİN, BULGARİSTAN’DA YAPILAN 2026 BÜYÜK KADINLAR AVRUPA BOKS ŞAMPİYONASI’NDA ALTIN MADALYA KAZANARAK AVRUPA ŞAMPİYONU OLAN TRABZONLU MİLLÎ SPORCU HAVVANUR KETHÜDA'YI KABUL ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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