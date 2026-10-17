Valilikten sel desteği: Aile Bakanlığı'nın ödeneği hesaplara yatırıldı

İstanbul valisi davut gül'ün açıklaması

İstanbul Valisi Davut Gül, sel felaketinin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Aile Bakanlığımızın ödeneğini hesaplara aktardık" dedi.

ödemelerin ulaştırılması:

Gül, aktarımın afet bölgesindeki mağduriyetlerin giderilmesine yönelik acil destek sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Valilik ve ilgili birimlerin koordinasyonuyla ödemelerin hızla hesaplara yatırıldığını söyledi.

saha çalışmaları ve koordinasyon:

Vali, hasar tespiti, barınma ve temel ihtiyaç teminine yönelik çalışmaların sahada sürdüğünü ifade etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile iş birliği içinde hareket edildiğini ve ihtiyaç sahiplerine doğrudan destek sağlandığını açıkladı.

Gül, yürütülen çalışmaların devam edeceğini ve sürecin takip edildiğini belirterek, vatandaşların bilgilendirilmeye devam edileceğini vurguladı.

İstanbul Valisi Gül: "Aile Bakanlığımızın ödeneğini hesaplara aktardık"