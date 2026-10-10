valinin öğrencilerle kahvaltısında eğitim ve değer vurgusu

Vali Işın yurt öğrencileriyle kahvaltıda bir araya geldi

Kütahya Valisi Musa Işın, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yesevi Erkek Öğrenci Yurdu’nda düzenlenen kahvaltı programında üniversite öğrencileriyle buluştu. Programa AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük ile yurt sakinleri katıldı.

valinin öğrenciler üzerine değerlendirmeleri:

Programda öğrencilerle sohbet eden Vali Işın, gençlerin ülkenin geleceği açısından taşıdığı role dikkat çekti. Işın, devletin sunduğu eğitim ve barınma imkânlarının geçmiş yıllara göre önemli oranda geliştiğini belirterek, Kütahya’da öğrencilerin yurtlara yerleştirilmesi ve eğitim hayatlarını rahat şartlarda sürdürebilmeleri için çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Öğrencilerin taleplerini ve önerilerini dinleyen Vali, kamu ve yerel paydaşlarla yürütülen çalışmalara değindi ve sürecin iyileştirilmesine yönelik iradenin sürdüğünü vurguladı.

aile, değerler ve meslek tavsiyeleri:

Işın, gençlere mesleklerini en iyi şekilde öğrenmeleri ve kendilerini her alanda geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu. Mesleki başarının yalnız teknik bilgiyle sınırlı olmadığını; güzel ahlak, dürüstlük ve sorumluluk bilinci ile tamamlanması gerektiğini ifade etti. Aile bağlarının korunmasının önemine değinen Vali, öğrencilere anne ve babalarının emeklerini unutmamaları ve onların hayat tecrübelerinden yararlanmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Gençlerin millî ve manevi değerleri koruyarak inançlarını bilinçli şekilde öğrenmelerinin önemini vurgulayan Işın, sevgi, saygı, merhamet ve dayanışmanın insan hayatına anlam kattığını söyledi. Gençlik yıllarının geleceğin temellerinin atıldığı bir dönem olduğunu belirten Vali, öğrencilere zamanlarını verimli kullanmaları, eğitimlerine öncelik vermeleri ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.

"Biz sizlere güveniyoruz, sizleri seviyoruz. Mesleğinizi iyi öğrenip kendinizi geliştirdiğinizde hem kendi hayatınıza hem de bu ülkenin geleceğine değer katacaksınız." sözleriyle öğrencilerine duyduğu güveni dile getiren Işın, konuşmasının sonunda öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyip ailelerine selamlarını iletti.

VALİ IŞIN, ÖĞRENCİLERLE KAHVALTIDA BULUŞTU