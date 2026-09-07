Van iş dünyası erivan temaslarını sınırların açılması ve ekonomik iş birliğine zemin olarak değerlendirdi

toplantının çerçevesi ve katılımcılar:

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ile Ermenistan Sanayiciler ve İşadamları Birliği (UMBA) temsilcileri, 3-4 Eylül 2026 tarihlerinde Erivanda bir araya geldi. Toplantıya yaklaşık 80’e yakın iş insanı katıldı ve görüşmelerde iki ülke ekonomileri arasındaki normalleşme sürecinin hızlandırılması ile sınır kapılarının açılması öncelikli gündem maddesi olarak ele alındı.

Van TSO tarafından yapılan açıklamada, bu temasların yalnızca ticari görüşmeler olarak kalmaması gerektiği, karşılıklı ziyaretler ve somut ortaklıklarla desteklenmesi zaruretinin altı çizildi. Temasların bölgesel ekonomik ve sosyal kalkınmaya olumlu etkiler sağlayacağı vurgulandı.

öne çıkan talepler ve sektörler:

Görüşmelerde öne çıkan talepler arasında ticaret hacminin artırılması, sınır kapılarının açılması ve sınır geçişlerinin karşılıklı kolaylaştırılması yer aldı. Ulaşım bağlantılarının geliştirilmesi, mevcut hatların daha etkin kullanılması ve iş insanlarının karşılıklı ziyaretlerinin yoğunlaştırılması da toplantı gündemindeydi.

Tarım, gıda, tekstil, sanayi, hizmetler, turizm ve lojistik sektörleri özelinde iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Van ile Erivan arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesinin, bölgesel ticaretin gelişmesine ve halklar arasındaki karşılıklı anlayışın pekişmesine katkı sunacağına dikkat çekildi.

normalleşme sücünde iş dünyasının rolü:

Van TSO açıklamasında, iş dünyasının sınırların ve siyasi farklılıkların ötesinde karşılıklı anlayış, güven ve ortak ekonomik menfaatler temelinde ilişkileri geliştirebileceği ifade edildi. Açıklamada, sınır kapılarının açılmasının yalnızca ticari geçişleri kolaylaştırmayacağı; aynı zamanda halklar arası temas, ekonomik etkileşim ve karşılıklı güvenin güçlenmesine hizmet edecek önemli bir normalleşme adımı olduğu vurgulandı.

Taraflar, bu sürecin kalıcı ve sürdürülebilir hale gelmesinin önündeki en önemli adımlardan birinin düzenli ticari geçişlerin sağlanması olduğunu kaydetti. Ayrıca iş dünyasında kurumsal iletişimin sürdürülebilir hale getirilmesinin, ortak yatırım ve üretim imkânlarının değerlendirilmesinin altı çizildi.

Van TSO ile Ermeni iş dünyası ortak bildirisinde, ticaretin karşılıklı güveni güçlendiren; sınır kapılarının ise halkları ve ekonomileri birbirine bağlayan en güçlü araçlar olduğu belirtildi. Bu anlayışla iki ülke iş dünyası arasındaki iletişim ve iş birliğinin geliştirilmesi yönündeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kamuoyuna duyuruldu.

Toplantı, tarafların ekonomik iş birliğini somutlaştırma çabalarının bir parçası olarak değerlendirildi; Van’ın Türkiye ile Kafkasya arasında doğal bir ticaret ve lojistik köprüsü olma potansiyeline sahip olduğu tespiti tekrarlanarak, bölgesel potansiyelin değerlendirilmesi çağrısı yapıldı. Ayrıca Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme sürecine ve Güney Kafkasya Perspektifi'ne sosyo-ekonomik katkı sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Sonuç olarak katılımcılar, Erivan temaslarının bir başlangıç niteliğinde olduğunu, iş dünyası seviyesinde başlatılan girişimlerin karşılıklı ziyaretler, B2B görüşmeleri ve somut ticari bağlantılarla desteklenmesi gerektiğini belirtti ve sınır kapılarının açılması ile düzenli ticari geçişlerin sağlanmasının öncelikli hedefler olduğunu yineledi.

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI (VAN TSO) İLE ERMENİSTAN SANAYİCİLER VE İŞADAMLARI BİRLİĞİ (UMBA) TEMSİLCİLERİ, 3-4 EYLÜL 2026 TARİHLERİNDE ERİVAN’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN TEMASLARI, TÜRKİYE İLE ERMENİSTAN ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMESİ VE EKONOMİK İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ VE ANLAMLI BİR ADIM OLDUĞUNU DUYURDULAR.