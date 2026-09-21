Van sobacılar çarşısında kış mesaisi: kırsal talep sac sobalarını canlandırdı

Van sobacılar çarşısında kış hazırlığı:

Van'da havaların soğumaya başlamasıyla Sobacılar Çarşısı'nda soba imalatçıları yeni sezon için hazırlıklara başladı. Kent merkezinde doğal gaz kullanımının yaygınlaşması satışları sınırlandırsa da, kırsal mahallelerden gelen taleple çarşıda hareketlilik sürüyor.

kırsal talep ve ürün tercihleri:

İmalatçılar, doğal gazın henüz ulaşmadığı köy ve kırsal mahallelerde tezek yakımına uygun sac sobalara yoğun talep olduğunu belirtiyor. Yuvarlak sac sobaların yanı sıra kuzineli sobalar da geniş üst yüzeyleri sayesinde yemek pişirmeye elverişli olduğundan tercih ediliyor.

üretim süreci ve fiyatlandırma:

İHA muhabirine konuşan imalatçı Ferdi Akcan, havaların soğumasıyla birlikte satışların hareketlendiğini, bazı bölgelerde satışların erken başladığını söyledi. Akcan, sac sobaların kalitesinin sacın kalınlığı ve ustalığın işçiliği ile belirlendiğini vurguladı. Üretimin bir sobayı tamamlamanın 1,5-2 saat sürdüğünü, fiyatın ise bin 500 lira olduğunu ifade etti.

Esnaf, geçen yıllara göre satışların çok yüksek olmasa da yeterli seviyede olduğunu, doğal gazın yaygınlaşmasının kent merkezinde talebi azalttığını ancak kırsalın geleneksel ısınma tercihlerinin imalatçıların işini sürdürdüğünü söyledi. Sobacılar Çarşısı, bu yerel üretim geleneğinin sürdüğü eski çarşılardan biri olarak sezon boyunca hareketli kalıyor.

VAN’DA HAVALARIN SOĞUMAYA BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE SOBA İMALATÇILARI YENİ SEZON HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.