Van'da şehir hastanesi-havalimanı tramvay hattı bakanlığa devredildi

Van tramvay hattı bakanlığa devredildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Şehir Hastanesi-Havalimanı-Belediye Tramvay Hattı projesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilmesine, devralınmasına ve tamamlanmasına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapıldı.

Kararın kapsamı ve dayanağı:

5 Eylül 2026 tarihli sayıda yayımlanan ve 11726 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı olarak kayda geçen düzenleme, şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metrolar ve bunlarla ilgili tesislerin Bakanlık tarafından üstlenilmesine dair usul ve esasları değiştirdi. Karar, bahsi geçen hattın Bakanlık tarafından devralınması ve tamamlanmasının ardından devrine ilişkin şartların nasıl belirleneceğini düzenliyor.

Yapılan teknik ekleme:

Kararla, 25 Ekim 2010 tarihli ve 2010/1115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasına, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait projelerin kapsamına ilişkin yeni bir bent eklendi. Buna göre eklenen k) bendinde yer alan proje listesinde 1) olarak Şehir Hastanesi-Havalimanı-Belediye Tramvay Hattı yer aldı.

Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yürürlüğe konuldu ve projenin bakanlık sorumluluğuna alınmasına ilişkin hukuki çerçeveyi belirledi.

VAN TRAMVAY HATTI PROJESİNİN ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINCA ÜSTLENİLMESİ, DEVRALINMASI VE TAMAMLANMASINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI.